В Перми оборонные заводы переходят на круглосуточный режим работы

В три смены начали работать Пермский пороховой завод и «дочка» Мотовилихинских заводов

19 сентября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Для выполнения гособоронзаказа заводы начали работать в три смены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа, поясняют источники СМИ. «Ряд производственных участков ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ (дочерняя компания ПАО „Мотовилихинские заводы“) переведены на работу в три смены. Это связано с выполнением гособоронзаказа. Аналогичная ситуация сложилась и на ФКП „Пермский пороховой завод“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. В конце августа эти предприятия, как рассказывало URA.RU, посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Перми он провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий.

Оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа, поясняют источники СМИ. «Ряд производственных участков ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ (дочерняя компания ПАО „Мотовилихинские заводы“) переведены на работу в три смены. Это связано с выполнением гособоронзаказа. Аналогичная ситуация сложилась и на ФКП „Пермский пороховой завод“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. В конце августа эти предприятия, как рассказывало URA.RU, посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Перми он провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий.