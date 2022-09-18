В Перми оборонные заводы переходят на круглосуточный режим работы

Оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа, поясняют источники СМИ.
«Ряд производственных участков ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ (дочерняя компания ПАО „Мотовилихинские заводы“) переведены на работу в три смены. Это связано с выполнением гособоронзаказа. Аналогичная ситуация сложилась и на ФКП „Пермский пороховой завод“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.
В конце августа эти предприятия, как рассказывало URA.RU, посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Перми он провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий.
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Оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа, поясняют источники СМИ. «Ряд производственных участков ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ (дочерняя компания ПАО „Мотовилихинские заводы“) переведены на работу в три смены. Это связано с выполнением гособоронзаказа. Аналогичная ситуация сложилась и на ФКП „Пермский пороховой завод“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. В конце августа эти предприятия, как рассказывало URA.RU, посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Перми он провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий.