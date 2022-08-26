Медведев рассказал об итогах рабочего визита в Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочего визита в Пермский край провел совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса и посетил несколько предприятий края. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Информация об итогах рабочей поездки также опубликована на сайте минпромторга России.

«В ходе рабочей поездки в Пермский край показали производство, образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО „Мотовилихинские заводы“, работу Пермского порохового завода. Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий», — рассказал Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Пермь прибыл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в сопровождении семи министров — об этом рассказал осведомленный источник. Из-за этого в центре Перми временно было перекрыто движение по бульвару Гагарина. Инсайдер URA.RU также сообщал, что Денис Мантуров летит в Пермь проконтролировать ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях.