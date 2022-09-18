Волонтеры «Сима-ленда» вместе с Куйвашевым благоустроили парк в Екатеринбурге

19 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев принял участие в 300 субботнике «Сима-Ленда» на метеогорке Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Волонтеры компании «Сима-ленд» совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым благоустроили парк имени 50-летия Советской Власти. В мероприятии приняли участие более тысячи сотрудников компании. «Приехал поздравить сотрудников „Сима-ленда“ с юбилейным, трехсотым субботником в Екатеринбурге. Ребята всего за полдня убрали и разукрасили Метеогорку. Спрашиваю: как вы так быстро? Отвечают: потому что мы — команда. Крутые. Хочу, чтобы все жители нашей области считали себя частью большой команды», — написал губернатор. В парке установили новые скамейки, урны, таблички со старыми фотографиями. Также были высажены цветы и деревья, покрашен забор. Волонтеры «Сима-ленда» за год благоустроили уже 300 территорий. На юбилейный субботник они обещали особенно удивить свердловчан, а детали держали в секрете. «Сима-ленд» проводил субботники в Екатеринбурге, а также во многих свердловских городах: Ревде, Асбесте, Артемовском и других.

Волонтеры компании «Сима-ленд» совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым благоустроили парк имени 50-летия Советской Власти. В мероприятии приняли участие более тысячи сотрудников компании. «Приехал поздравить сотрудников „Сима-ленда“ с юбилейным, трехсотым субботником в Екатеринбурге. Ребята всего за полдня убрали и разукрасили Метеогорку. Спрашиваю: как вы так быстро? Отвечают: потому что мы — команда. Крутые. Хочу, чтобы все жители нашей области считали себя частью большой команды», — написал губернатор. В парке установили новые скамейки, урны, таблички со старыми фотографиями. Также были высажены цветы и деревья, покрашен забор. Волонтеры «Сима-ленда» за год благоустроили уже 300 территорий. На юбилейный субботник они обещали особенно удивить свердловчан, а детали держали в секрете. «Сима-ленд» проводил субботники в Екатеринбурге, а также во многих свердловских городах: Ревде, Асбесте, Артемовском и других.