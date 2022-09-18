В пермской поликлинике скопилась огромная очередь. Фото

19 сентября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Пермяки в очереди на прием к врачу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми в детской городской поликлинике № 3 скопилась огромная очередь. Своим возмущением пациенты поделились в соцсети «ВКонтакте». «Столько народу в поликлинике детской на Гайве, очередь не кончается, что в одну сторону, что в другую. Ничего не проветривается, вытяжки, скорее всего не работают, душно, одно, что измеряют температуру, а про соблюдение расстояния между людьми — его просто нет. Дети стоят и кашляют друг на друга. Телевизоры тоже пропали, раньше дети их смотрели в очереди», — поделился своими эмоциями автор поста. В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что проверят информацию и дадут комментарий. Ранее агентство писало, что в Пермском крае резко выросло количество больных ОРВИ.

В Перми в детской городской поликлинике № 3 скопилась огромная очередь. Своим возмущением пациенты поделились в соцсети «ВКонтакте». «Столько народу в поликлинике детской на Гайве, очередь не кончается, что в одну сторону, что в другую. Ничего не проветривается, вытяжки, скорее всего не работают, душно, одно, что измеряют температуру, а про соблюдение расстояния между людьми — его просто нет. Дети стоят и кашляют друг на друга. Телевизоры тоже пропали, раньше дети их смотрели в очереди», — поделился своими эмоциями автор поста. В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что проверят информацию и дадут комментарий. Ранее агентство писало, что в Пермском крае резко выросло количество больных ОРВИ.