18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В пермской поликлинике скопилась огромная очередь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, коридор, очередь , поликлиника, пациенты, люди в масках
Пермяки в очереди на прием к врачу Фото:

В Перми в детской городской поликлинике № 3 скопилась огромная очередь. Своим возмущением пациенты поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Столько народу в поликлинике детской на Гайве, очередь не кончается, что в одну сторону, что в другую. Ничего не проветривается, вытяжки, скорее всего не работают, душно, одно, что измеряют температуру, а про соблюдение расстояния между людьми — его просто нет. Дети стоят и кашляют друг на друга. Телевизоры тоже пропали, раньше дети их смотрели в очереди», — поделился своими эмоциями автор поста.

В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что проверят информацию и дадут комментарий. Ранее агентство писало, что в Пермском крае резко выросло количество больных ОРВИ.

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В Перми в детской городской поликлинике № 3 скопилась огромная очередь. Своим возмущением пациенты поделились в соцсети «ВКонтакте». «Столько народу в поликлинике детской на Гайве, очередь не кончается, что в одну сторону, что в другую. Ничего не проветривается, вытяжки, скорее всего не работают, душно, одно, что измеряют температуру, а про соблюдение расстояния между людьми — его просто нет. Дети стоят и кашляют друг на друга. Телевизоры тоже пропали, раньше дети их смотрели в очереди», — поделился своими эмоциями автор поста. В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что проверят информацию и дадут комментарий. Ранее агентство писало, что в Пермском крае резко выросло количество больных ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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