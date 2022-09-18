Экс-директора структуры челябинского правительства отказались выпускать на свободу

Алексей Абаимов пробудет в СИЗО до 29 октября Фото: Максим Серков © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда о заключении под стражу экс-директора ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, обвиняемого в получении взятки. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность избранной меры пресечения в виде заключения под стражей до 29 октября 2022 года в отношении бывшего директора ОГКУ „Челябоблинвестстрой“, обвиняемого по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Постановление суда вступило в законную силу», — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемый в 2018—2019 годах за взятку в сумме 190 тыс. рублей от директора ООО СК «Флагман» подписал акты об объемах фактически не выполненных работ по строительству детского сада в Аше. В результате из бюджета были похищены 19 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ области.

Абаимов ранее руководил «Челябоблинвестстроем», структурой, подведомственной министерству строительства региона. В апреле 2020 года Абаимов и замминистра строительства Татьяна Антонова были задержаны сотрудниками ФСБ по обвинению в получении взяток от предпринимателя Михаила Азаматова. По версии следствия, это были деньги за контракты по строительству биатлонного центра в Златоусте. Процесс по делу Абаимова, Антоновой и Азаматова проходит в Курчатовском райсуде Челябинска.

Затем был задержан директор СК «Флагман» Евгений Юдин. Его отправили в следственный изолятор в июне 2022 года. Его фирма строила в регионе фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и детские сады. Он дал показания против Абаимова из-за стройки детского сада в Аше, после чего экс-чиновника, уже находившегося под подпиской о невыезде, вновь задержали и отправили в СИЗО.