Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально в третий раз вступил в должность главы региона на пятилетний срок. Об этом с церемонии инаугурации в Уральском государственном театре эстрады сообщает корреспондент URA.RU.

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области. Уважать и защищать права и свободу человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав региона», — сказал губернатор.

Знак губернатора Куйвашеву вручила председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. После торжественной церемонии глава региона выступил с официальной речью, в которой поблагодарил всех свердловчан, поддержавших его кандидатуру на выборах губернатора. «В ходе предвыборной кампании я проехал буквально всю область, и могу заверить, что все наказы и проблемы не останутся без внимания. Работы предстоит много, управленцам необходим профессионализм, мобилизационный настрой, работа на результат», — сказал он.

Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября. Он выиграл в первом туре с результатом 65,78%, избравшись на третий подряд срок. 14 сентября, полностью завершив проверку протоколов, избирком официально признал Куйвашева избранным на должность губернатора.

Фото: Размик Закарян / URA.RU

Фото: Размик Закарян / URA.RU

Фото: Размик Закарян / URA.RU

Фото: Размик Закарян / URA.RU