Жители ЯНАО торговали паленой водкой

19 сентября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Продавцы закупили 2,5 тысячи бутылок немаркированного алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО продавали немаркированную водку в Салехарде. Как сообщается на сайте окружного СКР, употребление алкоголя, не отвечающим требованиям безопасности, может привести к серьезным последствиям для здоровья. «По данным следствия в Лабытнанги в период 2019—2022 гг. мужчина, действуя из корыстных побуждений, незаконно реализовал жителю города Салехарда немаркированную алкогольную продукцию в количестве около 2,5 тысячи бутылок, достоверно зная, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, мужчина, приобретавший алкогольную продукцию у подозреваемого, реализовывал ее на территории Салехарда», — говорится в сообщении. В отношение участников преступления, продававших водку в Салехарде, уголовные дела окончены. Они направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снижаются показатели по потреблению жителями алкоголя. В 2019 году потребление алкоголя на душу населения региона составляло 8,1 литра, а в прошлом году — 7,4.

Жители ЯНАО продавали немаркированную водку в Салехарде. Как сообщается на сайте окружного СКР, употребление алкоголя, не отвечающим требованиям безопасности, может привести к серьезным последствиям для здоровья. «По данным следствия в Лабытнанги в период 2019—2022 гг. мужчина, действуя из корыстных побуждений, незаконно реализовал жителю города Салехарда немаркированную алкогольную продукцию в количестве около 2,5 тысячи бутылок, достоверно зная, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, мужчина, приобретавший алкогольную продукцию у подозреваемого, реализовывал ее на территории Салехарда», — говорится в сообщении. В отношение участников преступления, продававших водку в Салехарде, уголовные дела окончены. Они направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снижаются показатели по потреблению жителями алкоголя. В 2019 году потребление алкоголя на душу населения региона составляло 8,1 литра, а в прошлом году — 7,4.