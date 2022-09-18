18 сентября 2022
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Жители ЯНАО торговали паленой водкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Продавцы закупили 2,5 тысячи бутылок немаркированного алкоголя Фото:

Жители ЯНАО продавали немаркированную водку в Салехарде. Как сообщается на сайте окружного СКР, употребление алкоголя, не отвечающим требованиям безопасности, может привести к серьезным последствиям для здоровья.

«По данным следствия в Лабытнанги в период 2019—2022 гг. мужчина, действуя из корыстных побуждений, незаконно реализовал жителю города Салехарда немаркированную алкогольную продукцию в количестве около 2,5 тысячи бутылок, достоверно зная, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, мужчина, приобретавший алкогольную продукцию у подозреваемого, реализовывал ее на территории Салехарда», — говорится в сообщении.

В отношение участников преступления, продававших водку в Салехарде, уголовные дела окончены. Они направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снижаются показатели по потреблению жителями алкоголя. В 2019 году потребление алкоголя на душу населения региона составляло 8,1 литра, а в прошлом году — 7,4.

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Жители ЯНАО продавали немаркированную водку в Салехарде. Как сообщается на сайте окружного СКР, употребление алкоголя, не отвечающим требованиям безопасности, может привести к серьезным последствиям для здоровья. «По данным следствия в Лабытнанги в период 2019—2022 гг. мужчина, действуя из корыстных побуждений, незаконно реализовал жителю города Салехарда немаркированную алкогольную продукцию в количестве около 2,5 тысячи бутылок, достоверно зная, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, мужчина, приобретавший алкогольную продукцию у подозреваемого, реализовывал ее на территории Салехарда», — говорится в сообщении. В отношение участников преступления, продававших водку в Салехарде, уголовные дела окончены. Они направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снижаются показатели по потреблению жителями алкоголя. В 2019 году потребление алкоголя на душу населения региона составляло 8,1 литра, а в прошлом году — 7,4.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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