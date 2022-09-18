Челябинским дорожникам запретили работать в час пик

Дорожные работы не должны создавать пробки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинским дорожникам запретили проводить работы утром в час пик. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 19 сентября сообщил замглавы города Андрей Ксензов.

«Всем подрядчикам было предложено безусловно исполнять требования комиссии о безопасности дорожного движения ГИБДД по запрету работы в утренние и вечерние часы пик. Просим подрядчиков своевременно согласовывать планы с комитетом дорожного хозяйства и ГИБДД», — рассказал Ксензов.

По словам Ксензова, в обязанности подрядчиков теперь входит установка дополнительных дорожных знаков, утверждение схем проезда и регулировка режима работы светофоров. Все работы по ремонту дорог в утренние и вечерние часы перенесены на другое время.

Ранее в мэрии было принято решение ввести запрет на ремонт трамвайных путей в час пик. Причиной стали 9-бальные пробки в Ленинском районе Челябинска.