18 сентября 2022
17 сентября 2022

Челябинским дорожникам запретили работать в час пик

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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Дорожные работы не должны создавать пробки Фото:

Челябинским дорожникам запретили проводить работы утром в час пик. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 19 сентября сообщил замглавы города Андрей Ксензов.

«Всем подрядчикам было предложено безусловно исполнять требования комиссии о безопасности дорожного движения ГИБДД по запрету работы в утренние и вечерние часы пик. Просим подрядчиков своевременно согласовывать планы с комитетом дорожного хозяйства и ГИБДД», — рассказал Ксензов.

По словам Ксензова, в обязанности подрядчиков теперь входит установка дополнительных дорожных знаков, утверждение схем проезда и регулировка режима работы светофоров. Все работы по ремонту дорог в утренние и вечерние часы перенесены на другое время.

Ранее в мэрии было принято решение ввести запрет на ремонт трамвайных путей в час пик. Причиной стали 9-бальные пробки в Ленинском районе Челябинска.

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Челябинским дорожникам запретили проводить работы утром в час пик. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 19 сентября сообщил замглавы города Андрей Ксензов. «Всем подрядчикам было предложено безусловно исполнять требования комиссии о безопасности дорожного движения ГИБДД по запрету работы в утренние и вечерние часы пик. Просим подрядчиков своевременно согласовывать планы с комитетом дорожного хозяйства и ГИБДД», — рассказал Ксензов. По словам Ксензова, в обязанности подрядчиков теперь входит установка дополнительных дорожных знаков, утверждение схем проезда и регулировка режима работы светофоров. Все работы по ремонту дорог в утренние и вечерние часы перенесены на другое время. Ранее в мэрии было принято решение ввести запрет на ремонт трамвайных путей в час пик. Причиной стали 9-бальные пробки в Ленинском районе Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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