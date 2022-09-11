Мэр Челябинска предложила подчиненным метод борьбы с пробками

В Челябинске отменят перекрытие дорог в Ленинском районе из-за огромных заторов

12 сентября 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Мэр Наталья Котова распорядилась отменить перекрытия дорог для ремонта в часы пик из-за заторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для борьбы с заторами в Ленинском районе Челябинска, где идет ремонт трамвайных путей, перестанут перекрывать дороги в часы пик. Такое распоряжение отдала 12 сентября на аппаратном совещании мэр Наталья Котова. «С учетом того, что сузили для ремонта трамвайных путей проезжую часть на Копейском шоссе в Ленинском районе, возникли проблемы с проездом. Надо посовещаться с областным минтрансом и, может, до окончания часа пик не перекрывать по утрам дороги. Чтобы жители могли утром добраться до работы, довезти детей в школы», — указала своему заместителю Андрею Ксензову в ходе проходящего по видеосвязи совещания. Она также добавила, что по согласованию с городским управлением МВД на места заторов высланы наряды ДПС для регулировки движения. Кроме того, Ксензов получил указание разобраться с затруднениями движения по проспекту Ленина на пересечении с проспектом Победы, а также на улицах Худякова и Труда. Движение трамваев на пересечении Копейского шоссе с улицей Гагарина, а также по улице Новороссийской на участке от улицы Машиностроителей до Дербентской закрыто с 12 сентября по 3 ноября. Одновременно дорожники ограничили движение машин по крайней правой полосе улицы Новороссийской от улицы Машиностроителей до Дербентской. В итоге утром понедельника начались массовые жалобы о невозможности ни попасть в Ленинский район, ни выехать из него. Пробки оцениваются в 8-9 баллов. На данный момент заторы продолжают усугубляться. Как заявил Ксензов, сейчас решается, не отменить ли вообще перекрытия. Совещание с областными чиновниками и ГИБДД пройдет в ближайшее время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для борьбы с заторами в Ленинском районе Челябинска, где идет ремонт трамвайных путей, перестанут перекрывать дороги в часы пик. Такое распоряжение отдала 12 сентября на аппаратном совещании мэр Наталья Котова. «С учетом того, что сузили для ремонта трамвайных путей проезжую часть на Копейском шоссе в Ленинском районе, возникли проблемы с проездом. Надо посовещаться с областным минтрансом и, может, до окончания часа пик не перекрывать по утрам дороги. Чтобы жители могли утром добраться до работы, довезти детей в школы», — указала своему заместителю Андрею Ксензову в ходе проходящего по видеосвязи совещания. Она также добавила, что по согласованию с городским управлением МВД на места заторов высланы наряды ДПС для регулировки движения. Кроме того, Ксензов получил указание разобраться с затруднениями движения по проспекту Ленина на пересечении с проспектом Победы, а также на улицах Худякова и Труда. Движение трамваев на пересечении Копейского шоссе с улицей Гагарина, а также по улице Новороссийской на участке от улицы Машиностроителей до Дербентской закрыто с 12 сентября по 3 ноября. Одновременно дорожники ограничили движение машин по крайней правой полосе улицы Новороссийской от улицы Машиностроителей до Дербентской. В итоге утром понедельника начались массовые жалобы о невозможности ни попасть в Ленинский район, ни выехать из него. Пробки оцениваются в 8-9 баллов. На данный момент заторы продолжают усугубляться. Как заявил Ксензов, сейчас решается, не отменить ли вообще перекрытия. Совещание с областными чиновниками и ГИБДД пройдет в ближайшее время.