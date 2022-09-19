Диетолог Ивашкевич объяснила, каким должен быть правильный обед

Диетолог Ивашкевич: обед из четырех блюд вреден для здоровья

19 сентября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Комплексный обед может быть вреден для фигуры, отметила Анна Ивашкевич Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU При невысокой физической активности лучше не заказывать комплексный обед (салат, суп, второе, десерт, напиток), а ограничиться парой блюд. Таким советом в беседе с URA.RU поделилась психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. «Сейчас, в силу того, что мы мало двигаемся, работа сидячая, у нас нет физически тяжелого труда, мы не нахаживаем хотя бы норму шагов в районе 7000 в сутки, избыток калорий для нас вреден. И комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один прием пищи. Поэтому стоит ограниченно употреблять из данного набора блюда. Лучше брать два, максимум три», — объяснила Анна Ивашкевич. По словам диетолога, не всегда в состав обеда должен входить суп. «Есть старая детская привычка, что обед должен быть с супом. Но любой наваристый суп содержит те же самые углеводы, это могут быть макароны, рис, картофель, что-то белковое, это может быть курица, рыба, иногда сыр или яйцо. Поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом. Или просто полноценным салатом и супом. Или салатом и вторым. Сочетание супа и второго — иногда этого бывает много, но все зависит от того, какой суп. Если овощной бульон, то он вполне может заменить салат. Иногда рестораны идут на уловки и делают комбинированные обеды на полпорции. Например, обычный суп на 300-400 граммов идет на 150-200 граммов. Тогда комплексный обед получается более-менее по калорийности оптимальным для человека», — подчеркнула Ивашкевич. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. В обед они съедают недостаточно калорий, а вечером объедаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При невысокой физической активности лучше не заказывать комплексный обед (салат, суп, второе, десерт, напиток), а ограничиться парой блюд. Таким советом в беседе с URA.RU поделилась психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. «Сейчас, в силу того, что мы мало двигаемся, работа сидячая, у нас нет физически тяжелого труда, мы не нахаживаем хотя бы норму шагов в районе 7000 в сутки, избыток калорий для нас вреден. И комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один прием пищи. Поэтому стоит ограниченно употреблять из данного набора блюда. Лучше брать два, максимум три», — объяснила Анна Ивашкевич. По словам диетолога, не всегда в состав обеда должен входить суп. «Есть старая детская привычка, что обед должен быть с супом. Но любой наваристый суп содержит те же самые углеводы, это могут быть макароны, рис, картофель, что-то белковое, это может быть курица, рыба, иногда сыр или яйцо. Поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом. Или просто полноценным салатом и супом. Или салатом и вторым. Сочетание супа и второго — иногда этого бывает много, но все зависит от того, какой суп. Если овощной бульон, то он вполне может заменить салат. Иногда рестораны идут на уловки и делают комбинированные обеды на полпорции. Например, обычный суп на 300-400 граммов идет на 150-200 граммов. Тогда комплексный обед получается более-менее по калорийности оптимальным для человека», — подчеркнула Ивашкевич. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. В обед они съедают недостаточно калорий, а вечером объедаются.