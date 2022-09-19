В Кремле объяснили, почему Путин продолжает общаться с недружественными странами

По словам Пескова, между Россией и другими странами всегда ведется конструктивная беседа
Без переговоров невозможно поддерживать отношения между странами в человеческом виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент РФ Владимир Путин продолжает диалог с недружественными странами.
«Несмотря на то, что целый ряд стран занесен в список недружественных стран, все равно с некоторыми из них происходит общение. Без переговоров невозможно осуществлять эти отношения в человеческом виде. Это всегда конструктивная беседа. Без прямых контактов зачастую невозможно донести информацию до первого лица», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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