В Кремле объяснили, почему Путин продолжает общаться с недружественными странами

Песков заявил, что Путин продолжает общаться с недружественными странами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
По словам Пескова, между Россией и другими странами всегда ведется конструктивная беседа Фото:

Без переговоров невозможно поддерживать отношения между странами в человеческом виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент РФ Владимир Путин продолжает диалог с недружественными странами.

«Несмотря на то, что целый ряд стран занесен в список недружественных стран, все равно с некоторыми из них происходит общение. Без переговоров невозможно осуществлять эти отношения в человеческом виде. Это всегда конструктивная беседа. Без прямых контактов зачастую невозможно донести информацию до первого лица», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Без переговоров невозможно поддерживать отношения между странами в человеческом виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент РФ Владимир Путин продолжает диалог с недружественными странами. «Несмотря на то, что целый ряд стран занесен в список недружественных стран, все равно с некоторыми из них происходит общение. Без переговоров невозможно осуществлять эти отношения в человеческом виде. Это всегда конструктивная беседа. Без прямых контактов зачастую невозможно донести информацию до первого лица», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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