В Кремле объяснили, почему Путин продолжает общаться с недружественными странами

Песков заявил, что Путин продолжает общаться с недружественными странами

19 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, между Россией и другими странами всегда ведется конструктивная беседа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Без переговоров невозможно поддерживать отношения между странами в человеческом виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент РФ Владимир Путин продолжает диалог с недружественными странами. «Несмотря на то, что целый ряд стран занесен в список недружественных стран, все равно с некоторыми из них происходит общение. Без переговоров невозможно осуществлять эти отношения в человеческом виде. Это всегда конструктивная беседа. Без прямых контактов зачастую невозможно донести информацию до первого лица», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Без переговоров невозможно поддерживать отношения между странами в человеческом виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент РФ Владимир Путин продолжает диалог с недружественными странами. «Несмотря на то, что целый ряд стран занесен в список недружественных стран, все равно с некоторыми из них происходит общение. Без переговоров невозможно осуществлять эти отношения в человеческом виде. Это всегда конструктивная беседа. Без прямых контактов зачастую невозможно донести информацию до первого лица», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.