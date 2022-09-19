19 сентября 2022

Терапевт Алексеева назвала главный симптом заражения менингитом

Терапевт Алексеева: при менингите голова не опускается к подбородку
© Служба новостей «URA.RU»
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Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, палата, больница, менингит
Невозможность наклонить голову к подбородку говорит о заражении менингитом, считает Лариса Алексеева Фото:

Если человек не может при сильной головной боли опустить подбородок к груди, значит он заразился вирусным менингитом (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

«При вирусном менингите наблюдается высокая температура и очень сильная головная боль, она локализуется в затылочной части. Когда приезжает скорая помощь, врач обязательно проверяет ригидность (неподатливость, — прим. URA.RU) затылочных мышц. Можно это даже самостоятельно проверять — может ли человек пустить подбородок к груди. Если голову поднять нельзя, значит, это менингит. Далее берут пункцию спинальную, чтобы определить, вирусный он или бактериальный. Так как если это менингоковая инфекция, то это уже серьезно», — объяснила Лариса Алексеева.

По словам терапевта, вирусный менингит является сезонным заболеванием. «Вирусный менингит может быть сезонным. Он включается ВОЗ в перечень ОРВИ. Заболевание передается как любая вирусная инфекция, как коронавирус, интеровирус. Вирусный менингит лечится, как вирусное заболевание», — добавила Алексеева.

Ранее врач Валентин Шишкин назвал четыре вида головной боли. Первая — это мигрень, вторая — головные боли напряжения, третья — кластерная, четвертая — вторичная, связанная с другими заболеваниями. Он отметил, что чаще всего боль вызвана напряжением.

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Если человек не может при сильной головной боли опустить подбородок к груди, значит он заразился вирусным менингитом (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «При вирусном менингите наблюдается высокая температура и очень сильная головная боль, она локализуется в затылочной части. Когда приезжает скорая помощь, врач обязательно проверяет ригидность (неподатливость, — прим. URA.RU) затылочных мышц. Можно это даже самостоятельно проверять — может ли человек пустить подбородок к груди. Если голову поднять нельзя, значит, это менингит. Далее берут пункцию спинальную, чтобы определить, вирусный он или бактериальный. Так как если это менингоковая инфекция, то это уже серьезно», — объяснила Лариса Алексеева. По словам терапевта, вирусный менингит является сезонным заболеванием. «Вирусный менингит может быть сезонным. Он включается ВОЗ в перечень ОРВИ. Заболевание передается как любая вирусная инфекция, как коронавирус, интеровирус. Вирусный менингит лечится, как вирусное заболевание», — добавила Алексеева. Ранее врач Валентин Шишкин назвал четыре вида головной боли. Первая — это мигрень, вторая — головные боли напряжения, третья — кластерная, четвертая — вторичная, связанная с другими заболеваниями. Он отметил, что чаще всего боль вызвана напряжением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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