Терапевт Алексеева назвала главный симптом заражения менингитом

Терапевт Алексеева: при менингите голова не опускается к подбородку

20 сентября 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Невозможность наклонить голову к подбородку говорит о заражении менингитом, считает Лариса Алексеева Фото: Николай Бастриков © URA.RU Если человек не может при сильной головной боли опустить подбородок к груди, значит он заразился вирусным менингитом (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «При вирусном менингите наблюдается высокая температура и очень сильная головная боль, она локализуется в затылочной части. Когда приезжает скорая помощь, врач обязательно проверяет ригидность (неподатливость, — прим. URA.RU) затылочных мышц. Можно это даже самостоятельно проверять — может ли человек пустить подбородок к груди. Если голову поднять нельзя, значит, это менингит. Далее берут пункцию спинальную, чтобы определить, вирусный он или бактериальный. Так как если это менингоковая инфекция, то это уже серьезно», — объяснила Лариса Алексеева. По словам терапевта, вирусный менингит является сезонным заболеванием. «Вирусный менингит может быть сезонным. Он включается ВОЗ в перечень ОРВИ. Заболевание передается как любая вирусная инфекция, как коронавирус, интеровирус. Вирусный менингит лечится, как вирусное заболевание», — добавила Алексеева. Ранее врач Валентин Шишкин назвал четыре вида головной боли. Первая — это мигрень, вторая — головные боли напряжения, третья — кластерная, четвертая — вторичная, связанная с другими заболеваниями. Он отметил, что чаще всего боль вызвана напряжением.

Если человек не может при сильной головной боли опустить подбородок к груди, значит он заразился вирусным менингитом (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «При вирусном менингите наблюдается высокая температура и очень сильная головная боль, она локализуется в затылочной части. Когда приезжает скорая помощь, врач обязательно проверяет ригидность (неподатливость, — прим. URA.RU) затылочных мышц. Можно это даже самостоятельно проверять — может ли человек пустить подбородок к груди. Если голову поднять нельзя, значит, это менингит. Далее берут пункцию спинальную, чтобы определить, вирусный он или бактериальный. Так как если это менингоковая инфекция, то это уже серьезно», — объяснила Лариса Алексеева. По словам терапевта, вирусный менингит является сезонным заболеванием. «Вирусный менингит может быть сезонным. Он включается ВОЗ в перечень ОРВИ. Заболевание передается как любая вирусная инфекция, как коронавирус, интеровирус. Вирусный менингит лечится, как вирусное заболевание», — добавила Алексеева. Ранее врач Валентин Шишкин назвал четыре вида головной боли. Первая — это мигрень, вторая — головные боли напряжения, третья — кластерная, четвертая — вторичная, связанная с другими заболеваниями. Он отметил, что чаще всего боль вызвана напряжением.