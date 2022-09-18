18 сентября 2022

Тюменка вышла замуж за мигранта в обмен на ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Тюменка рассчиталась за ремонт, согласившись выйти замуж за иностранца Фото:

В обмен на ремонт своего дома жительница Тюмени заключили фиктивный брак с иностранцем, которому нужно было разрешение на проживание в РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Установлено, что 24-летний мигрант в октябре 2021 года предложил 35-летней тюменке заключить фиктивный брак с целью получения разрешения на временное проживание на территории России. Услугу женщина оказала в счет оплаты за сделанный в ее доме ремонт», — рассказали URA.RU в пресс-службе. После того, как о незаконном союзе узнали силовики, брак аннулировали.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко вырос приток мигрантов. За год число приехавших в регион иностранцев выросло почти на 9 000 человек.

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В обмен на ремонт своего дома жительница Тюмени заключили фиктивный брак с иностранцем, которому нужно было разрешение на проживание в РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что 24-летний мигрант в октябре 2021 года предложил 35-летней тюменке заключить фиктивный брак с целью получения разрешения на временное проживание на территории России. Услугу женщина оказала в счет оплаты за сделанный в ее доме ремонт», — рассказали URA.RU в пресс-службе. После того, как о незаконном союзе узнали силовики, брак аннулировали. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко вырос приток мигрантов. За год число приехавших в регион иностранцев выросло почти на 9 000 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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