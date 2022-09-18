Тюменка вышла замуж за мигранта в обмен на ремонт

Тюменка рассчиталась за ремонт, согласившись выйти замуж за иностранца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В обмен на ремонт своего дома жительница Тюмени заключили фиктивный брак с иностранцем, которому нужно было разрешение на проживание в РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Установлено, что 24-летний мигрант в октябре 2021 года предложил 35-летней тюменке заключить фиктивный брак с целью получения разрешения на временное проживание на территории России. Услугу женщина оказала в счет оплаты за сделанный в ее доме ремонт», — рассказали URA.RU в пресс-службе. После того, как о незаконном союзе узнали силовики, брак аннулировали.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко вырос приток мигрантов. За год число приехавших в регион иностранцев выросло почти на 9 000 человек.