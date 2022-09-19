Банк России ужесточает выдачу ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом

19 сентября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Банк РФ добавит надбавку коэффициента при оформлении ипотеки с первоначальным взносом менее 10% Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 декабря 2022 года Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%», — поясняется на сайте. Данное решение принято с расчетом на то, чтобы ограничить количество предоставляемой ипотеки по долевому строительству с низким первоначальным взносом менее 10%. Величина надбавки коэффициента составляет 2,0. Ранее российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам. Возраст, при котором возможно взять ипотеку повышен до 70—75 лет.

С 1 декабря 2022 года Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%», — поясняется на сайте. Данное решение принято с расчетом на то, чтобы ограничить количество предоставляемой ипотеки по долевому строительству с низким первоначальным взносом менее 10%. Величина надбавки коэффициента составляет 2,0. Ранее российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам. Возраст, при котором возможно взять ипотеку повышен до 70—75 лет.