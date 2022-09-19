Банк России ужесточает выдачу ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Банк РФ добавит надбавку коэффициента при оформлении ипотеки с первоначальным взносом менее 10% Фото:

С 1 декабря 2022 года Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%», — поясняется на сайте. Данное решение принято с расчетом на то, чтобы ограничить количество предоставляемой ипотеки по долевому строительству с низким первоначальным взносом менее 10%. Величина надбавки коэффициента составляет 2,0.

Ранее российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам. Возраст, при котором возможно взять ипотеку повышен до 70—75 лет.

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С 1 декабря 2022 года Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%», — поясняется на сайте. Данное решение принято с расчетом на то, чтобы ограничить количество предоставляемой ипотеки по долевому строительству с низким первоначальным взносом менее 10%. Величина надбавки коэффициента составляет 2,0. Ранее российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам. Возраст, при котором возможно взять ипотеку повышен до 70—75 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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