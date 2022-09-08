Российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам

09 сентября 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Банки подняли предельный возраст ипотечников до 70—75 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки в России начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков сразу на 5 лет — до 70—75. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций. «В 2022 году банки стали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков — до 70—75 лет <…> Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту», — рассказал изданию заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Так, показатель подняли в «Сбере», Минбанке, Альфа-банке. «ДОМ.РФ» повысил показатель до 70 лет, а в Совкомбанке предельный возраст уже сейчас составляет 85. По оценкам экспертов, подобная мера позволяет кредитным организациям расширять аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков. Кроме того, рост цен на жилье приводит и к увеличению сумм кредитов. 7 сентября правительство РФ утвердило новый вид ипотеки — промышленная. Запуск программы был одной из ключевых инициатив партии «Новые люди». Также минстрой анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотек. На изменения в кредитовании намекал глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По его мнению, существуют предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время.

Банки в России начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков сразу на 5 лет — до 70—75. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций. «В 2022 году банки стали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков — до 70—75 лет <…> Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту», — рассказал изданию заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Так, показатель подняли в «Сбере», Минбанке, Альфа-банке. «ДОМ.РФ» повысил показатель до 70 лет, а в Совкомбанке предельный возраст уже сейчас составляет 85. По оценкам экспертов, подобная мера позволяет кредитным организациям расширять аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков. Кроме того, рост цен на жилье приводит и к увеличению сумм кредитов. 7 сентября правительство РФ утвердило новый вид ипотеки — промышленная. Запуск программы был одной из ключевых инициатив партии «Новые люди». Также минстрой анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотек. На изменения в кредитовании намекал глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По его мнению, существуют предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время.