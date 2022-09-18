Свердловчанин стал инвалидом после избиения в армии: он не может ходить и даже сидеть

В Свердловской области у бывшего срочника, избитого в армии, парализовало руку и ногу

19 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

С 2019 года свердловчанин прикован к постели из-за парализации правой руки и ноги Фото: Анна Майорова © URA.RU С 2019 года бывший срочник Александр Ушаков, уроженец поселка Белоярский (Свердловская область) прикован к постели из-за избиения в армии. Сейчас Александру 25 лет и болезнь лишь прогрессирует: у молодого человека парализовало правую руку и ногу. Об этом URA.RU рассказала бабушка пострадавшего Анна Малюкова. «В 2015 году Саше исполнилось 18 лет и в ноябре его отправили на срочную службу в Хабаровск. В армии он прослужил меньше месяца, даже присягу не принял. Пошел в туалет и не спросил разрешения, за это его сильно избили. Он заработал серьезную травму спины, но обратиться с иском в суд не решился. Операцию, которая стоила 3 миллиона рублей, сделали бесплатно в Москве. После операции он даже мог ходить, но в 2019 году болезнь начала прогрессировать», — поделилась Анна Малюкова. По словам бабушки пострадавшего, сейчас молодой человек не может ходить и даже сидеть. Александру помогают местные волонтеры и сотрудники социального центра. «У него идет полная парализация правой руки и ноги. Ухаживаю за ним я. Мама у него умерла, а отец инвалид по зрению», — добавила Анна. Недавно молодого человека осмотрели московские врачи, приезжавшие в Екатеринбург. Специалисты сказали, что могут сделать аппарат для реабилитации, чтобы Александр мог стоять самостоятельно. «Это стоит более 260 тысяч рублей, денег таких у нас нет», — подытожила бабушка пострадавшего. Организовать сбор средств вызвались в школе, где учился Александр. В школе, где учился Александр, организовали сбор средств для его реабилитации Фото: соцсети Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело свердловчанки, чей сын-инвалид умирает без лекарства. Жительница Екатеринбурга пожаловалась на отказ невролога выписывать жизненно необходимый препарат ее 18-летнему сыну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 2019 года бывший срочник Александр Ушаков, уроженец поселка Белоярский (Свердловская область) прикован к постели из-за избиения в армии. Сейчас Александру 25 лет и болезнь лишь прогрессирует: у молодого человека парализовало правую руку и ногу. Об этом URA.RU рассказала бабушка пострадавшего Анна Малюкова. «В 2015 году Саше исполнилось 18 лет и в ноябре его отправили на срочную службу в Хабаровск. В армии он прослужил меньше месяца, даже присягу не принял. Пошел в туалет и не спросил разрешения, за это его сильно избили. Он заработал серьезную травму спины, но обратиться с иском в суд не решился. Операцию, которая стоила 3 миллиона рублей, сделали бесплатно в Москве. После операции он даже мог ходить, но в 2019 году болезнь начала прогрессировать», — поделилась Анна Малюкова. По словам бабушки пострадавшего, сейчас молодой человек не может ходить и даже сидеть. Александру помогают местные волонтеры и сотрудники социального центра. «У него идет полная парализация правой руки и ноги. Ухаживаю за ним я. Мама у него умерла, а отец инвалид по зрению», — добавила Анна. Недавно молодого человека осмотрели московские врачи, приезжавшие в Екатеринбург. Специалисты сказали, что могут сделать аппарат для реабилитации, чтобы Александр мог стоять самостоятельно. «Это стоит более 260 тысяч рублей, денег таких у нас нет», — подытожила бабушка пострадавшего. Организовать сбор средств вызвались в школе, где учился Александр. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело свердловчанки, чей сын-инвалид умирает без лекарства. Жительница Екатеринбурга пожаловалась на отказ невролога выписывать жизненно необходимый препарат ее 18-летнему сыну.