«Магнит» допускает возможность производства соевого мяса

Ретейлер «Магнит» рассматривает возможность запуска производства растительного мяса из-за роста спроса на продукцию без использования животного белка. Об этом на форуме Innofood в Сочи сообщил директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов.
«Мы действительно думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса — не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые начинают проявляться в сознании потребителя и в его спросе», — сказал Исмаилов.
Сейчас под брендом HI компании «ЭФКО» в «Магнит» поставляются пять позиций растительного происхождения: котлеты, фрикадельки, пельмени, наггетсы и йогурты. Продажи растительного мяса в среднем растут на 10% ежемесячно, сообщается в официальном telegram-канале «Магнит».
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