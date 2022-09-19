«Магнит» допускает возможность производства соевого мяса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роман Шадрин готовит блюда из книги рецептов спецназа ФСИН России и блюда уральской народной кухни. Екатеринбург, приготовление блюд, домашняя кухня, мясная продукция, ужин, еда, мясо, приготовление еды, уроп
Продажи растительного мяса растут на 10% ежемесячно Фото:

Ретейлер «Магнит» рассматривает возможность запуска производства растительного мяса из-за роста спроса на продукцию без использования животного белка. Об этом на форуме Innofood в Сочи сообщил директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов.

«Мы действительно думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса — не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые начинают проявляться в сознании потребителя и в его спросе», — сказал Исмаилов.

Сейчас под брендом HI компании «ЭФКО» в «Магнит» поставляются пять позиций растительного происхождения: котлеты, фрикадельки, пельмени, наггетсы и йогурты. Продажи растительного мяса в среднем растут на 10% ежемесячно, сообщается в официальном telegram-канале «Магнит».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Ретейлер «Магнит» рассматривает возможность запуска производства растительного мяса из-за роста спроса на продукцию без использования животного белка. Об этом на форуме Innofood в Сочи сообщил директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов. «Мы действительно думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса — не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые начинают проявляться в сознании потребителя и в его спросе», — сказал Исмаилов. Сейчас под брендом HI компании «ЭФКО» в «Магнит» поставляются пять позиций растительного происхождения: котлеты, фрикадельки, пельмени, наггетсы и йогурты. Продажи растительного мяса в среднем растут на 10% ежемесячно, сообщается в официальном telegram-канале «Магнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...