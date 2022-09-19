Депутат ГД Николаев: россияне будут осторожнее с ипотекой из-за новых правил ЦБ

Депутат ГД Николаев: новые правила ЦБ позволят разумно брать ипотеку
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Россияне не должны бездумно брать ипотеку, считает Николай Николаев Фото:

Ужесточение Банком России с 1 декабря регулирования выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья позволит гражданам более разумно подходить к решению о взятии кредитов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

«Любое вмешательство, любой контроль направлен прежде всего на то, чтобы не то, что ограничить, а сделать этот доступ разумным. Мы очень закредитованы. И с учетом того, что сейчас происходит очень странная ситуация — у нас есть официальные ставки по ипотеке, которые дают банки, и посмотрите, какое количество предложений чисто маркетингового характера идет от застройщика с 0,1 ипотеки на весь срок. Наверное, это само по себе не плохо. Но существует очень много объективных рисков вокруг, связанных с экономической ситуацией, и соблазнять людей на то, чтобы быстрее, скорее брать-брать, не оглядываясь, ипотеку, наверное, неправильно», — объяснил Николай Николаев.

Депутат подчеркнул, что ипотека — не главный механизм в поддержке застройщика. «Ипотека всегда воспринималась правительством РФ, да и в законодательной сфере, прежде всего как некий механизм поддержки застройщиков. Но в настоящий момент, когда у нас действуют эскроу-счета (условные, — прим. URA.RU), застройка идет по проектному финансированию, это хорошее подспорье, но не определяющее», — отметил Николаев.

По данным Банка России, с 1 декабря в стране ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Регулятор установил надбавку к коэффициенту риска по таким кредитам, предоставленным по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%.

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Ужесточение Банком России с 1 декабря регулирования выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья позволит гражданам более разумно подходить к решению о взятии кредитов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. «Любое вмешательство, любой контроль направлен прежде всего на то, чтобы не то, что ограничить, а сделать этот доступ разумным. Мы очень закредитованы. И с учетом того, что сейчас происходит очень странная ситуация — у нас есть официальные ставки по ипотеке, которые дают банки, и посмотрите, какое количество предложений чисто маркетингового характера идет от застройщика с 0,1 ипотеки на весь срок. Наверное, это само по себе не плохо. Но существует очень много объективных рисков вокруг, связанных с экономической ситуацией, и соблазнять людей на то, чтобы быстрее, скорее брать-брать, не оглядываясь, ипотеку, наверное, неправильно», — объяснил Николай Николаев. Депутат подчеркнул, что ипотека — не главный механизм в поддержке застройщика. «Ипотека всегда воспринималась правительством РФ, да и в законодательной сфере, прежде всего как некий механизм поддержки застройщиков. Но в настоящий момент, когда у нас действуют эскроу-счета (условные, — прим. URA.RU), застройка идет по проектному финансированию, это хорошее подспорье, но не определяющее», — отметил Николаев. По данным Банка России, с 1 декабря в стране ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Регулятор установил надбавку к коэффициенту риска по таким кредитам, предоставленным по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%.
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