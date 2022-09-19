МО РФ: мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биопрограмм США

США проводит на Украине биологические программы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях», — сообщил он. С 5 по 9 сентября в Женеве прошло совещание стран Конвенции о запрещении биологического оружия.
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