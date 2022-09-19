МО РФ: мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биопрограмм США

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США проводит на Украине биологические программы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях», — сообщил он. С 5 по 9 сентября в Женеве прошло совещание стран Конвенции о запрещении биологического оружия.

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Мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях», — сообщил он. С 5 по 9 сентября в Женеве прошло совещание стран Конвенции о запрещении биологического оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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