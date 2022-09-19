Зюганов назвал роковую ошибку России для спецоперации на Украине

Зюганов заявил, что нужно было до начала спецоперации прервать поставки западного вооружения на Украину
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Если бы мы вовремя прервали поставки западного вооружения, с обстрелами Донбасса было бы покончено, сказал Зюганов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России следовало остановить поставки оружия США и Запада на Украину задолго до начала спецоперации. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Зюганов в своем telegram-канале.

Поставки оружия из стран НАТО на Украину начались еще в 2015 году. «Важно понимать: если бы мы вовремя сконцентрировали значительные средства и прервали поставки тяжелого западного вооружения, с обстрелами Донбасса было бы покончено!» — написал Зюганов.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.

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России следовало остановить поставки оружия США и Запада на Украину задолго до начала спецоперации. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Зюганов в своем telegram-канале. Поставки оружия из стран НАТО на Украину начались еще в 2015 году. «Важно понимать: если бы мы вовремя сконцентрировали значительные средства и прервали поставки тяжелого западного вооружения, с обстрелами Донбасса было бы покончено!» — написал Зюганов. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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