России следовало остановить поставки оружия США и Запада на Украину задолго до начала спецоперации. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Зюганов в своем telegram-канале.
Поставки оружия из стран НАТО на Украину начались еще в 2015 году. «Важно понимать: если бы мы вовремя сконцентрировали значительные средства и прервали поставки тяжелого западного вооружения, с обстрелами Донбасса было бы покончено!» — написал Зюганов.
Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.
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России следовало остановить поставки оружия США и Запада на Украину задолго до начала спецоперации. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Зюганов в своем telegram-канале. Поставки оружия из стран НАТО на Украину начались еще в 2015 году. «Важно понимать: если бы мы вовремя сконцентрировали значительные средства и прервали поставки тяжелого западного вооружения, с обстрелами Донбасса было бы покончено!» — написал Зюганов. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.