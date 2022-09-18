Пермяки нашли способ продлить срок службы трасс, по которым возят лес

Ученые Пермского Политеха разработали методику расчета, которая позволит продлить срок службы трасс

Разработка ученых предполагает модернизацию дренажной системы лесовозных дорог Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ продлить срок службы загородных дорог, по которым перевозят лес. Речь о методике расчета, которая позволит создать наиболее подходящую конструкцию для осушения оснований дорожного полотна.

«Водно-тепловой режим загородных дорог отличается от городских условий. Это связано не только со спецификой движения транспортного потока, но и с тем, что лесовозные дороги носят временный характер и возводятся в условиях снижения затрат на подготовку, строительство и обслуживание. Основной причиной разрушения является морозное пучение, которое возникает при промерзании переувлажненного грунта основания», — сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Разработка ученых предполагает наиболее подходящую схему расположения отверстий в трубах для осушения почвы. Дренажи можно укладывать на расстоянии 11 см друг от друга, а дистанция между трубами должна составлять около 0,8 м. В результате получаются конструкции, которые не снижают прочность дорог, делают землю менее влажной, а также повышают устойчивость асфальта к морозам. По мнению авторов проекта, разработку можно использовать при строительстве и ремонте лесовозных трасс при экстремально низких температурах. Это увеличит срок службы дорог такого типа и позволит повысить объем заготовок леса.

URA.RU также рассказывало, что пермские ученые нашли способ защитить технику от поломок в аномальные морозы. Речь о модернизации гидравлической системы транспорта, благодаря которой увеличится срок его службы при экстремально низких температурах.

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