В Сургуте автосалон заманивает жителей в миллионные кредиты дешевыми машинами

19 сентября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Итоговая цена машины за 300 тысяч выросла в пять раз Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) автодилеры заманивают клиентов рекламой дешевых автомобилей, которые в результате обходятся клиенту в пять раз дороже. При этом посмотреть машину до подписания сделки клиент не может. Об этом URA.RU сообщила жительница города Виктория Герасимова. «Нашла на сайте автосалона нужный автомобиль за 300 тысяч, позвонила и мне сказали: приезжайте, машина есть. Хотела ее за наличку купить. Приехав — узнала, что машины нет и купить ее можно только в кредит, так как она в залоге у банка. При этом сказали, как только в банке подтвердят, что мне одобрен кредит, то машину пригонят в салон. После подтверждения менеджер приносит договор купли-продажи и документы на кредит в 1 миллион 600 тысяч и говорит: подпишите бумаги и увидите машину», — сообщила девушка. Девушка отказалась, но менеджер, по ее словам, стал убеждать подписать бумаги, предлагая подобрать другой автомобиль. «После того, как его убеждения подписать договор купли-продажи на машину под бешеный кредит не сработали, мне начали угрожать. Говорили, что если я сейчас откажусь, то не смогу брать кредиты несколько месяцев», — добавила Герасимова. В автосалоне журналисту URA.RU сообщили, что подобного в их компании произойти не могло, а залоговые машины покупаются только в кредит. Все остальное официальный представитель автодилера назвал фантазией или недопониманием со стороны клиентки. При этом объяснить, почему дешевые залоговые автомобили нельзя приобретать за наличные, в автосалоне объяснить не смогли. В окружном управлении МВД журналисту URA.RU сообщили, что на данный автосалон уже неоднократно поступали жалобы от горожан, но нарушений закона так и не нашли. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО серые автосалоны продают машины покупателям втридорога. Жительнице города навязали кредит, который обошелся в три раза дороже изначальной цены автомобиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) автодилеры заманивают клиентов рекламой дешевых автомобилей, которые в результате обходятся клиенту в пять раз дороже. При этом посмотреть машину до подписания сделки клиент не может. Об этом URA.RU сообщила жительница города Виктория Герасимова. «Нашла на сайте автосалона нужный автомобиль за 300 тысяч, позвонила и мне сказали: приезжайте, машина есть. Хотела ее за наличку купить. Приехав — узнала, что машины нет и купить ее можно только в кредит, так как она в залоге у банка. При этом сказали, как только в банке подтвердят, что мне одобрен кредит, то машину пригонят в салон. После подтверждения менеджер приносит договор купли-продажи и документы на кредит в 1 миллион 600 тысяч и говорит: подпишите бумаги и увидите машину», — сообщила девушка. Девушка отказалась, но менеджер, по ее словам, стал убеждать подписать бумаги, предлагая подобрать другой автомобиль. «После того, как его убеждения подписать договор купли-продажи на машину под бешеный кредит не сработали, мне начали угрожать. Говорили, что если я сейчас откажусь, то не смогу брать кредиты несколько месяцев», — добавила Герасимова. В автосалоне журналисту URA.RU сообщили, что подобного в их компании произойти не могло, а залоговые машины покупаются только в кредит. Все остальное официальный представитель автодилера назвал фантазией или недопониманием со стороны клиентки. При этом объяснить, почему дешевые залоговые автомобили нельзя приобретать за наличные, в автосалоне объяснить не смогли. В окружном управлении МВД журналисту URA.RU сообщили, что на данный автосалон уже неоднократно поступали жалобы от горожан, но нарушений закона так и не нашли. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО серые автосалоны продают машины покупателям втридорога. Жительнице города навязали кредит, который обошелся в три раза дороже изначальной цены автомобиля.