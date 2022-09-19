Невролог Хорошев объяснил опасность употребления энергетиков

Невролог Хорошев: энергетики увеличивают давление и нарушают питание тканей организма

19 сентября 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Энергетические напитки сказываются на давлении человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Энергетики способствуют нарушению циклов сна и бодрствования, увеличивают давление, что приводит к проблемам с питанием тканей организма человека. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-невролог Павел Хорошев. «Энергетики действуют на организм не очень здорово, потому что они нарушают циклы сна и бодрствования, могут увеличить давление. Они нарушают диурез у людей, то есть, когда резко повышается давление, организм пытается его снизить, расслабляет сосуды и сбрасывает объем циркулирующей крови, то есть, увеличивается мочеотделение. В результате организм теряет большой объем жидкости и вязкость крови увеличивается, нарушается питание тканей», — сказал Павел Хорошев. «Для молодого [организма] нет такой большой пагубности, но и пользы нет», — добавил он. Кроме того, подчеркнул невролог, водителям ни в коем случае нельзя употреблять энергетики. «Некоторые водители берут с собой в дорогу пару банок безалкогольных энергетиков, полагая, что, когда они будут зевать, он выпьет и не заснет за рулем. Это большое заблуждение, потому что риск того, что человек попадет в аварию, будет гораздо выше. Первое время человек будет возбужден, и его реакция на дороге будет неадекватной, во-вторых, он будет склонен к превышению скорости, резким маневрам, что повышает риск аварии», — рассказал эксперт. Ранее кандидат медицинских наук Ольга Абанина сообщила, что альтернативой энергетикам может быть чайный гриб, также называемый комбучей. Этот напиток также обладает тонизирующим эффектом, но состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, используемых на протяжении многих столетий для изготовления тонизирующих напитков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергетики способствуют нарушению циклов сна и бодрствования, увеличивают давление, что приводит к проблемам с питанием тканей организма человека. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-невролог Павел Хорошев. «Энергетики действуют на организм не очень здорово, потому что они нарушают циклы сна и бодрствования, могут увеличить давление. Они нарушают диурез у людей, то есть, когда резко повышается давление, организм пытается его снизить, расслабляет сосуды и сбрасывает объем циркулирующей крови, то есть, увеличивается мочеотделение. В результате организм теряет большой объем жидкости и вязкость крови увеличивается, нарушается питание тканей», — сказал Павел Хорошев. «Для молодого [организма] нет такой большой пагубности, но и пользы нет», — добавил он. Кроме того, подчеркнул невролог, водителям ни в коем случае нельзя употреблять энергетики. «Некоторые водители берут с собой в дорогу пару банок безалкогольных энергетиков, полагая, что, когда они будут зевать, он выпьет и не заснет за рулем. Это большое заблуждение, потому что риск того, что человек попадет в аварию, будет гораздо выше. Первое время человек будет возбужден, и его реакция на дороге будет неадекватной, во-вторых, он будет склонен к превышению скорости, резким маневрам, что повышает риск аварии», — рассказал эксперт. Ранее кандидат медицинских наук Ольга Абанина сообщила, что альтернативой энергетикам может быть чайный гриб, также называемый комбучей. Этот напиток также обладает тонизирующим эффектом, но состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, используемых на протяжении многих столетий для изготовления тонизирующих напитков.