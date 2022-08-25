Кандидат наук Абанина назвала безопасную альтернативу энергетикам

26 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Чайный гриб можно пить в теплом и охлажденном виде, сказала Ольга Абанина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чайный гриб или комбуча являются натуральными напитками и обладают тонизирующим эффектом, наподобие энергетиков. Об этом URA.RU сообщила декан медицинского факультета Университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина. «Чайный гриб представляет собой уникальный продукт. Он состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, используемых на протяжении многих столетий для изготовления тонизирующих напитков, которые можно пить как в теплом, так и охлажденном виде. Чайный гриб хорошо утоляет жажду, особенно в жару, и помогает поддерживать нас в тонусе», — сказала Ольга Абанина. Производитель натуральных напитков Дмитрий Перетятько отметил, что стакан чайного гриба может стать альтернативой алкогольным напиткам и даже помочь при похмелье. «Комбуча — ферментированный продукт, который содержит полезные пробиотики. Канадские ученые доказали, что они облегчают симптомы депрессии, хотя результаты требуют проверки. Кому-то комбуча помогает расслабиться, благодаря небольшому количеству алкоголя. Доля его незначительна, а L-теанин повышает настроение. Поэтому чайный гриб — это отличная замена бокалу вина. А если вы все-таки решили выпить алкоголь, то от похмелья также спасет бутылочка прохладной комбучи», — отметил собеседник агентства. Однако Абанина призвала скептически относиться к утверждениям о многосторонней пользе этого напитка. «Научных исследований, подтверждающих лечебные свойства чайного гриба, нет. В ходе экспериментов, нацеленных на его изучение, не было выявлено целебного эффекта этого напитка на организм человека. Чайный гриб следует с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отметила кандидат медицинских наук. Ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в пандемию. По ее словам, для укрепления иммунитета необходимо есть больше продуктов, содержащих витамин С. А это квашеная капуста, простокваша, чайный гриб и печень трески. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чайный гриб или комбуча являются натуральными напитками и обладают тонизирующим эффектом, наподобие энергетиков. Об этом URA.RU сообщила декан медицинского факультета Университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина. «Чайный гриб представляет собой уникальный продукт. Он состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, используемых на протяжении многих столетий для изготовления тонизирующих напитков, которые можно пить как в теплом, так и охлажденном виде. Чайный гриб хорошо утоляет жажду, особенно в жару, и помогает поддерживать нас в тонусе», — сказала Ольга Абанина. Производитель натуральных напитков Дмитрий Перетятько отметил, что стакан чайного гриба может стать альтернативой алкогольным напиткам и даже помочь при похмелье. «Комбуча — ферментированный продукт, который содержит полезные пробиотики. Канадские ученые доказали, что они облегчают симптомы депрессии, хотя результаты требуют проверки. Кому-то комбуча помогает расслабиться, благодаря небольшому количеству алкоголя. Доля его незначительна, а L-теанин повышает настроение. Поэтому чайный гриб — это отличная замена бокалу вина. А если вы все-таки решили выпить алкоголь, то от похмелья также спасет бутылочка прохладной комбучи», — отметил собеседник агентства. Однако Абанина призвала скептически относиться к утверждениям о многосторонней пользе этого напитка. «Научных исследований, подтверждающих лечебные свойства чайного гриба, нет. В ходе экспериментов, нацеленных на его изучение, не было выявлено целебного эффекта этого напитка на организм человека. Чайный гриб следует с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отметила кандидат медицинских наук. Ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в пандемию. По ее словам, для укрепления иммунитета необходимо есть больше продуктов, содержащих витамин С. А это квашеная капуста, простокваша, чайный гриб и печень трески.