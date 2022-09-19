ОП ДНР потребовала у Пушилина срочно провести референдум о присоединении к РФ 19 сентября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 + По словам ОП ДНР, республика хочет войти в состав РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественная палата Донецкой народной республики обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума. Об этом заявили в официальном telegram-канале ОП. «Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения ДНР в состав РФ. В связи со всем вышесказанным, просим главу республики Дениса Пушилина и Народный Совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил председатель ОП ДНР Александр Кофман. Глава Общественной палаты уточнил, что данное обращение будет направлено Пушилину. Также оно поступит в народный совет. Ранее ОП ЛНР потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. Вслед за республикой жители Херсона также попросили побыстрее провести референдум. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Освобожденные РФ территории хотят войти в состав России. Общественная палата Донецкой народной республики обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума. Об этом заявили в официальном telegram-канале ОП. «Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения ДНР в состав РФ. В связи со всем вышесказанным, просим главу республики Дениса Пушилина и Народный Совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил председатель ОП ДНР Александр Кофман. Глава Общественной палаты уточнил, что данное обращение будет направлено Пушилину. Также оно поступит в народный совет. Ранее ОП ЛНР потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. Вслед за республикой жители Херсона также попросили побыстрее провести референдум. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Освобожденные РФ территории хотят войти в состав России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям