ОП ДНР потребовала у Пушилина срочно провести референдум о присоединении к РФ

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Военный комиссариат. Магнитогорск, паспорт гражданина рф
По словам ОП ДНР, республика хочет войти в состав РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Общественная палата Донецкой народной республики обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума. Об этом заявили в официальном telegram-канале ОП.

«Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения ДНР в состав РФ. В связи со всем вышесказанным, просим главу республики Дениса Пушилина и Народный Совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил председатель ОП ДНР Александр Кофман.

Глава Общественной палаты уточнил, что данное обращение будет направлено Пушилину. Также оно поступит в народный совет.

Ранее ОП ЛНР потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. Вслед за республикой жители Херсона также попросили побыстрее провести референдум.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Освобожденные РФ территории хотят войти в состав России.

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Общественная палата Донецкой народной республики обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума. Об этом заявили в официальном telegram-канале ОП. «Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения ДНР в состав РФ. В связи со всем вышесказанным, просим главу республики Дениса Пушилина и Народный Совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил председатель ОП ДНР Александр Кофман. Глава Общественной палаты уточнил, что данное обращение будет направлено Пушилину. Также оно поступит в народный совет. Ранее ОП ЛНР потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. Вслед за республикой жители Херсона также попросили побыстрее провести референдум. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Освобожденные РФ территории хотят войти в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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