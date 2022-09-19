Жители Херсона вслед за ЛНР попросили побыстрее провести референдум 19 сентября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 + Жители Херсона хотят скорее войти в состав РФ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в РФ», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Общественная плата Луганской народной республики (ЛНР) потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. С данным предложением ОП обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету ЛНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в РФ», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Общественная плата Луганской народной республики (ЛНР) потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. С данным предложением ОП обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету ЛНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям