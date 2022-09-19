Жители Херсона вслед за ЛНР попросили побыстрее провести референдум

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День Государственного флага в Перми, паспорт рф
Жители Херсона хотят скорее войти в состав РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в РФ», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Общественная плата Луганской народной республики (ЛНР) потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. С данным предложением ОП обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету ЛНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне.

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Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в РФ», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Общественная плата Луганской народной республики (ЛНР) потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. С данным предложением ОП обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету ЛНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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