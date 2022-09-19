ОП ЛНР потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ

ОП ЛНР хочет нежданно провести референдум о включении территорий в состав РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Общественная плата Луганской народной республики (ЛНР) потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. Об этом сообщает telegram-канал ЛуганскИнформЦентр Z.
«[Общественная палата] обратилась к Главе ЛНР [Леониду Пасечнику] и Народному совету ЛНР с инициативой о немедленном проведении референдума», — пишет канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Освобожденные территории Луганской и Донецкой народные республики планируют проводить референдумы о включении их в состав России.
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