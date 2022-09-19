ОП ЛНР потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Паспорт Российской Федерации. Тюмень , документ, паспорт рф
ОП ЛНР хочет нежданно провести референдум о включении территорий в состав РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общественная плата Луганской народной республики (ЛНР) потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. Об этом сообщает telegram-канал ЛуганскИнформЦентр Z.

«[Общественная палата] обратилась к Главе ЛНР [Леониду Пасечнику] и Народному совету ЛНР с инициативой о немедленном проведении референдума», — пишет канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Освобожденные территории Луганской и Донецкой народные республики планируют проводить референдумы о включении их в состав России.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Общественная плата Луганской народной республики (ЛНР) потребовала немедленно провести референдум для присоединения к РФ. Об этом сообщает telegram-канал ЛуганскИнформЦентр Z. «[Общественная палата] обратилась к Главе ЛНР [Леониду Пасечнику] и Народному совету ЛНР с инициативой о немедленном проведении референдума», — пишет канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Освобожденные территории Луганской и Донецкой народные республики планируют проводить референдумы о включении их в состав России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...