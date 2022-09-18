Мэру, провалившему выборы Куйвашева, выдвинули ультиматум

Мэр Среднеуральска, проваливший выборы Куйвашева, спасся от отставки

19 сентября 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

В резиденции губернатора учли, что Александру Ковальчику мешают интриги оппонентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Глава Среднеуральска Александр Ковальчик (экс-министр экономики и бывший первый вице-мэр Екатеринбурга), скорее всего, сохранит свой пост, несмотря на неудачный результат на выборах губернатора. Но есть условие — в ближайшее время он должен разрешить все политические конфликты в городе, рассказал URA.RU источник в областной власти, знакомый с деталями соглашения между Ковальчиком и вице-губернатором Олегом Чемезовым. Среднеуральск попал в пятерку городов с нижайшим уровнем поддержки губернатора Евгения Куйвашева. На выборах 11 сентября за него проголосовали 54,8% (результат Куйвашева по области в целом — 65,78%). Еще в июне Куйвашев предупреждал, что мэры-аутсайдеры будут уволены. «Но в резиденции [губернатора] Ковальчику сделали скидку: с ним постоянно соперничает [секретарь местной ячейки „Единой России“, бизнесмен Дмитрий] Липин и откровенно воюет [прежний глава города, а ныне депутат думы Андрей] Зашляпин, по чьим бизнес-интересам Ковальчик ударил, как только стал мэром. Эти конфликты мешали Ковальчику на протяжении всей кампании [Куйвашева] и в целом дестабилизируют работу администрации. В итоге Ковальчику поручено ситуацию исправить. Первые результаты Чемезов ждет в ближайшее время», — поделился источник. Новость по теме Пяти мэрам, провалившим выборы Куйвашева, грозит отставка Другой собеседник уточнил, что за Ковальчика вступилась и УГМК в лице «Среднеуральского медеплавильного завода». На это может указывать пост депутата заксо, главного пиарщика УГМК Алексея Свалова в его telegram-канале. «Следующий год будет непростой. Нам (местной ЕР, главе Среднеуральска, вашему скромному слуге и много кому еще) предстоит потрудиться! И я думаю, что у нас все получится!» — написал Свалов 16 сентября. В разговоре с URA.RU Олег Чемезов подтвердил, что обсуждал с Ковальчиком итоги выборов, но раскрывать детали беседы не стал. Сам Ковальчик лишь заявил корреспонденту, что продолжает трудиться над развитием Среднеуральска. Он возглавил город в апреле 2021-го — после смены управленческой команды в мэрии Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик (экс-министр экономики и бывший первый вице-мэр Екатеринбурга), скорее всего, сохранит свой пост, несмотря на неудачный результат на выборах губернатора. Но есть условие — в ближайшее время он должен разрешить все политические конфликты в городе, рассказал URA.RU источник в областной власти, знакомый с деталями соглашения между Ковальчиком и вице-губернатором Олегом Чемезовым. Среднеуральск попал в пятерку городов с нижайшим уровнем поддержки губернатора Евгения Куйвашева. На выборах 11 сентября за него проголосовали 54,8% (результат Куйвашева по области в целом — 65,78%). Еще в июне Куйвашев предупреждал, что мэры-аутсайдеры будут уволены. «Но в резиденции [губернатора] Ковальчику сделали скидку: с ним постоянно соперничает [секретарь местной ячейки „Единой России“, бизнесмен Дмитрий] Липин и откровенно воюет [прежний глава города, а ныне депутат думы Андрей] Зашляпин, по чьим бизнес-интересам Ковальчик ударил, как только стал мэром. Эти конфликты мешали Ковальчику на протяжении всей кампании [Куйвашева] и в целом дестабилизируют работу администрации. В итоге Ковальчику поручено ситуацию исправить. Первые результаты Чемезов ждет в ближайшее время», — поделился источник. Другой собеседник уточнил, что за Ковальчика вступилась и УГМК в лице «Среднеуральского медеплавильного завода». На это может указывать пост депутата заксо, главного пиарщика УГМК Алексея Свалова в его telegram-канале. «Следующий год будет непростой. Нам (местной ЕР, главе Среднеуральска, вашему скромному слуге и много кому еще) предстоит потрудиться! И я думаю, что у нас все получится!» — написал Свалов 16 сентября. В разговоре с URA.RU Олег Чемезов подтвердил, что обсуждал с Ковальчиком итоги выборов, но раскрывать детали беседы не стал. Сам Ковальчик лишь заявил корреспонденту, что продолжает трудиться над развитием Среднеуральска. Он возглавил город в апреле 2021-го — после смены управленческой команды в мэрии Екатеринбурга.