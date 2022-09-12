Пяти мэрам, провалившим выборы Куйвашева, грозит отставка

Пяти мэрам, провалившим голосование за Куйвашева, грозит отставка

У свердловских мэров-аутсайдеров есть шанс сохраниться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Главы пяти городов Свердловской области, которые на губернаторских выборах 11 сентября показали худшие результаты за Евгения Куйвашева, в ближайшее время могут отправиться в отставку. Как сообщил URA.RU источник, такой сценарий сейчас обсуждается в региональной власти. Окончательные решения по каждому из мэров рассчитывают принять до конца следующей недели.

Действующий губернатор Куйвашев одержал победу на выборах с результатом 65,78% голосов. В середине кампании, как сообщали источники URA.RU, глава региона лично общался с мэрами о важности голосования и предупреждал, что за низкий результат их ждет персональная ответственность. Градоначальникам даже поставили ультиматум: пять аутсайдеров после выборов могут искать другую работу. В результате мэры показали цифры преимущественно от 65% до 93%. Но не все.

Согласно данным избиркома, худший результат в 53,5% за Куйвашева дал поселок Пышма, где глава Виктор Соколов проходит свидетелем по уголовному делу. Следом расположился Среднеуральск с показателем 54,8%. Затем с 61,3% голосов идет Белоярский, где больше полугода нет постоянного мэра. Также в последнюю пятерку попали Тавда с 61,5% (глава Валентин Миронов работает чуть больше года) и Невьянск с 61,6% (мэр Александр Берчук давно вызывает вопросы областных властей).

Кадровые решения по всем пяти городам действительно возможны, дал понять источник URA.RU, близкий к резиденции губернатора. Но уточнил, что перед вынесением вердикта мэров оценят не только по политическим, но и хозяйственным показателям: «Может, кто-то сохранится». В частности, в защиту мэра Ковальчика (был назначен в апреле 2021-го) может сыграть, во-первых, наличие большого количества давних социальных проблем, решение которых требует времени, а во-вторых, множественные попытки его предшественника, депутата думы Андрея Зашляпина дестабилизировать работу администрации — в том числе во время кампании.

Другой же инсайдер во власти заверил, что глав сохранят (общий результат Куйвашева устраивает руководство региона). А ультиматум должен был просто замотивировать мэров.