Власти Херсона заявили о «бессмысленных» действиях Зеленского

Замглавы ВГА Стремоусов: Зеленский и его указы бессмысленны и бесполезны
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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
По словам Стремоусова, Херсонская область освобождена от неонацизма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным, так как Херсон не будет украинским», — сообщил Стремоусов ТАСС. По словам замглавы ВГА региона, Херсонская область освобождена от неонацизма. «И, подчеркиваю, Херсонская область никогда не была пронацистским регионом. <…> Повторюсь, сегодня Зеленский и его указы <…> бессмысленны и бесполезны», — сказал замглавы ВГА Херсонской области.

Ранее Стремоусов заявил, что его хотят убить по приказу Зеленского. «Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик. Он также сообщил, что союзные силы полностью контролируют Херсонскую область.

Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным, так как Херсон не будет украинским», — сообщил Стремоусов ТАСС. По словам замглавы ВГА региона, Херсонская область освобождена от неонацизма. «И, подчеркиваю, Херсонская область никогда не была пронацистским регионом. <…> Повторюсь, сегодня Зеленский и его указы <…> бессмысленны и бесполезны», — сказал замглавы ВГА Херсонской области. Ранее Стремоусов заявил, что его хотят убить по приказу Зеленского. «Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик. Он также сообщил, что союзные силы полностью контролируют Херсонскую область. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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