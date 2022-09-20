Власти Херсона заявили о «бессмысленных» действиях Зеленского

Замглавы ВГА Стремоусов: Зеленский и его указы бессмысленны и бесполезны

20 сентября 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

По словам Стремоусова, Херсонская область освобождена от неонацизма Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным, так как Херсон не будет украинским», — сообщил Стремоусов ТАСС. По словам замглавы ВГА региона, Херсонская область освобождена от неонацизма. «И, подчеркиваю, Херсонская область никогда не была пронацистским регионом. <…> Повторюсь, сегодня Зеленский и его указы <…> бессмысленны и бесполезны», — сказал замглавы ВГА Херсонской области. Ранее Стремоусов заявил, что его хотят убить по приказу Зеленского. «Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик. Он также сообщил, что союзные силы полностью контролируют Херсонскую область. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным, так как Херсон не будет украинским», — сообщил Стремоусов ТАСС. По словам замглавы ВГА региона, Херсонская область освобождена от неонацизма. «И, подчеркиваю, Херсонская область никогда не была пронацистским регионом. <…> Повторюсь, сегодня Зеленский и его указы <…> бессмысленны и бесполезны», — сказал замглавы ВГА Херсонской области. Ранее Стремоусов заявил, что его хотят убить по приказу Зеленского. «Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик. Он также сообщил, что союзные силы полностью контролируют Херсонскую область. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.