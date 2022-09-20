Reuters: Байден «подорвал» принципиальную позицию США по Тайваню

20 сентября 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

У США была позиция не занимать сторону в отношении независимости Тайваня Фото: Official White House Photo/Erin Scott новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Заявление президента США Джо Байдена о защите Тайваня «подорвало» позицию США не занимать сторону в отношении независимости Тайваня. Об этом сообщает Reuters. «Хотя Белый дом приложил все усилия, чтобы сказать, что откровенное заявление Байдена о защите острова, на который претендуют китайцы, не означало изменения политики, некоторые аналитики говорят, что он, возможно, намеренно или нет, подорвал позицию США не занимать сторону в отношении независимости Тайваня», — сообщает издание. В Reuters отметили, что официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина подчеркнули, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Ранее Байден пообещал заступиться за Тайвань в случае войны с Китаем. «Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», — уточнил американский лидер. А бывший мэр американского Кливленда Деннис Кусинич обвинил президента США в развязывании третьей мировой войны.

Заявление президента США Джо Байдена о защите Тайваня «подорвало» позицию США не занимать сторону в отношении независимости Тайваня. Об этом сообщает Reuters. «Хотя Белый дом приложил все усилия, чтобы сказать, что откровенное заявление Байдена о защите острова, на который претендуют китайцы, не означало изменения политики, некоторые аналитики говорят, что он, возможно, намеренно или нет, подорвал позицию США не занимать сторону в отношении независимости Тайваня», — сообщает издание. В Reuters отметили, что официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина подчеркнули, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Ранее Байден пообещал заступиться за Тайвань в случае войны с Китаем. «Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», — уточнил американский лидер. А бывший мэр американского Кливленда Деннис Кусинич обвинил президента США в развязывании третьей мировой войны.