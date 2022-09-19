Байдена обвинили в том, что он развязывает третью мировую войну

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Джо Байдена обвинили в развязывании третьей мировой войны из-за конфликта Китая и Тайвань Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Бывший мэр американского Кливленда Деннис Кусинич обвинил президента США Джо Байдена в развязывании третьей мировой войны. Об этом сообщает Newsweek.

Все началось с заявления Байдена о том, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань от «китайского вторжения». На это Кусинич отреагировал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «У Китая самый большой в мире военно-морской флот, береговая охрана, двухмиллионная армия, [страна] номер 1 в судостроении и производстве стали. Тем не менее, американские войска защищают Тайвань», — написал он, подчеркнув серьезность ситуации. Свой твит Кусинич закончил хэшетегом «Третья мировая война». Он пояснил, что США не готовы к войне с Китаем.

Ранее Байден пообещал заступиться за Тайвань в случае войны с Китаем. При этом он сказал, что США не поощряют независимость острова от КНР.

Конфликт между Китаем и островом Тайвань обострился после визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Китай выражает решительный протест из-за заявлений президента США по Тайваню, пишет RT.

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Бывший мэр американского Кливленда Деннис Кусинич обвинил президента США Джо Байдена в развязывании третьей мировой войны. Об этом сообщает Newsweek. Все началось с заявления Байдена о том, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань от «китайского вторжения». На это Кусинич отреагировал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «У Китая самый большой в мире военно-морской флот, береговая охрана, двухмиллионная армия, [страна] номер 1 в судостроении и производстве стали. Тем не менее, американские войска защищают Тайвань», — написал он, подчеркнув серьезность ситуации. Свой твит Кусинич закончил хэшетегом «Третья мировая война». Он пояснил, что США не готовы к войне с Китаем. Ранее Байден пообещал заступиться за Тайвань в случае войны с Китаем. При этом он сказал, что США не поощряют независимость острова от КНР. Конфликт между Китаем и островом Тайвань обострился после визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Китай выражает решительный протест из-за заявлений президента США по Тайваню, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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