В Эстонии россиянина заставили публично выкинуть георгиевскую ленточку

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Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, георгиевская лента, автомобиль, калининград
За висящую на зеркале Георгиевскую ленту россиянину выписали штраф в 120 евро Фото:
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В Эстонии россиянина заставили выбросить георгиевскую ленту и заплатить штраф, угрожая судебными разбирательствами. Об этом сообщает Readovka.

«Российского туриста из Петербурга в Эстонии на выезде из страны заставили снять висящую на зеркале георгиевскую ленту и выписали штраф в 120 евро», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Турист отметил, что пограничники заставили его выбросить символ доблести русских военных в мусорный контейнер.

Россиянин добавил, что ему не оставили выбора: либо его доставляют в отдел полиции и он ждет суда до понедельника, либо платит штраф и выкидывает ленту под надзором пограничников. «В протоколе нарушения сказано, что он составлен из-за того, что турист якобы продемонстрировал символ, „связанный с актом агрессии России против Украины“ и якобы „геноцидом“», — сообщает издание.

Ранее в погранслужбе Эстонии заявили, что не пустили в Европу 10 россиян. Начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп сообщила, что это связано с новым запретом на въезд россиян, который вступил в силу 19 сентября. Помимо Эстонии такое ограничение ввели также Польша, Латвия и Литва.

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В Эстонии россиянина заставили выбросить георгиевскую ленту и заплатить штраф, угрожая судебными разбирательствами. Об этом сообщает Readovka. «Российского туриста из Петербурга в Эстонии на выезде из страны заставили снять висящую на зеркале георгиевскую ленту и выписали штраф в 120 евро», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Турист отметил, что пограничники заставили его выбросить символ доблести русских военных в мусорный контейнер. Россиянин добавил, что ему не оставили выбора: либо его доставляют в отдел полиции и он ждет суда до понедельника, либо платит штраф и выкидывает ленту под надзором пограничников. «В протоколе нарушения сказано, что он составлен из-за того, что турист якобы продемонстрировал символ, „связанный с актом агрессии России против Украины“ и якобы „геноцидом“», — сообщает издание. Ранее в погранслужбе Эстонии заявили, что не пустили в Европу 10 россиян. Начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп сообщила, что это связано с новым запретом на въезд россиян, который вступил в силу 19 сентября. Помимо Эстонии такое ограничение ввели также Польша, Латвия и Литва.
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