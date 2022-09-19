Погранслужба Эстонии: 10 россиян не пустили в Европу в первый день запрета на въезд

20 сентября 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

10 россиян не смогли въехать в Эстонию из-за нового запрета, заявила Яаника Карп Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эстония отказала во въезде в страну 10 россиянам в первый день соответствующего запрета. Об этом заявила начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп. Эстонские пограничники отказали во въезде в страну 10 россиянам из-за вступления в силу нового запрета, сообщает газета Postimees. Яаника Карп отметил, что граждане РФ спокойно реагировали на отказ пограничников, потому что «понимали, что они делают свою работу». Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после начала спецоперации РФ на территории Украины. На это президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях. 19 сентября Эстония, Польша, Латвия и Литва запретили въезд для россиян по шенгенским визам, передает RT.

Эстония отказала во въезде в страну 10 россиянам в первый день соответствующего запрета. Об этом заявила начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп. Эстонские пограничники отказали во въезде в страну 10 россиянам из-за вступления в силу нового запрета, сообщает газета Postimees. Яаника Карп отметил, что граждане РФ спокойно реагировали на отказ пограничников, потому что «понимали, что они делают свою работу». Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после начала спецоперации РФ на территории Украины. На это президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях. 19 сентября Эстония, Польша, Латвия и Литва запретили въезд для россиян по шенгенским визам, передает RT.