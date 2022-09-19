Житель Нового Уренгоя забил соседа по общежитию бутылкой

Житель Нового Уренгоя забил соседа по общежитию бутылкой во время пьянки

20 сентября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Житель Нового Уренгоя убил соседа во время пьянки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) во время распития спиртных напитков убил соседа по общежитию бутылкой. Как сообщает окружное СУ СКР, потерпевший скончался на месте от полученных травм. «По данным следствия, в ночное время 30 апреля 2022 года в городе Новый Уренгой, в общежитии по улице Набережная хозяин комнаты совместно с 42-летним гостем распивали спиртное, компанию им составил 46-летний мужчина — сосед по общежитию. Общаясь, гости вступили между собой в конфликт, в ходе которого 46-летний житель общежития жестоко избил потерпевшего, нанеся ему не менее 6 ударов пустой бутылкой из-под спиртного в область головы», — говорится в сообщении. В следственном комитете добавили, что на данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Задержанного обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. «Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Женщина также обвиняется в убийстве.

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) во время распития спиртных напитков убил соседа по общежитию бутылкой. Как сообщает окружное СУ СКР, потерпевший скончался на месте от полученных травм. «По данным следствия, в ночное время 30 апреля 2022 года в городе Новый Уренгой, в общежитии по улице Набережная хозяин комнаты совместно с 42-летним гостем распивали спиртное, компанию им составил 46-летний мужчина — сосед по общежитию. Общаясь, гости вступили между собой в конфликт, в ходе которого 46-летний житель общежития жестоко избил потерпевшего, нанеся ему не менее 6 ударов пустой бутылкой из-под спиртного в область головы», — говорится в сообщении. В следственном комитете добавили, что на данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Задержанного обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. «Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Женщина также обвиняется в убийстве.