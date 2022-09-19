Из-за убийства косули курганец лишился автомобиля

Суд решил забрать автомобиль у охотника за незаконное убийство косули Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Варгашинского района Курганской области лишился автомобиля из-за незаконной охоты на косулю. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области.

«Судебные приставы Варгашинского районного отделения конфисковали УАЗ, на котором было совершенно преступление по статье 258 УК РФ — незаконная охота», — указано в сообщении. Машина поступила в доход государства. В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина убил косулю, не имея соответствующего разрешения. Во время осмотра территории специалисты нашли охотничьи следы — гильзы от патронов.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело, по которому мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде возмещения ущерба, причиненного животному миру, его он выплатил добровольно. Также суд принял решение конфисковать транспортное средство в доход государства.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским охотникам, ведущим промысел в приграничных районах области, нужно подать заявление для получения пропуска. Документ потребуется тем, кто охотится и рыбачит в пограничной зоне в пределах 5-ти километровой полосы местности вдоль государственной границы.