Курганцев предупредили о специальных разрешениях для охоты

Курганским охотникам, ведущим промысел в приграничных районах области, необходимо подать заявления для получения пропуска. Об этом рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
«Охота и рыбалка в пограничной зоне в пределах 5-ти километровой полосы местности вдоль государственной границы на суше, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных объектов осуществляется в светлое время суток, на основании разрешения, в остальной части пограничной зоны — с уведомлением подразделений пограничного управления», — сообщили в пресс-службе управления. Для граждан, не проживающих в населенных пунктах пограничной зоны, необходимо оформить пропуск. Кроме этого, всем без исключения охотникам понадобятся документы, удостоверяющие личность.
Подать заявления на проведение охоты можно в погрануправление. «В нем должны быть указаны сведения о месте, времени проведения, количестве участников, лице, ответственном за мероприятие», — перечислили необходимые для подачи заявок данные. Перечень населенных пунктов пограничной зоны имеется на сайтах администраций округов и районов Курганской области. Нарушивших режим государственной границы ждет ответственность в рамках закона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области установлены нулевые нормы на отстрел волков. Зимний учет во время миграции волков не позволил областному департаменту охраны окружающей среды выделить нормы для отстрела хищников.
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Курганским охотникам, ведущим промысел в приграничных районах области, необходимо подать заявления для получения пропуска. Об этом рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Охота и рыбалка в пограничной зоне в пределах 5-ти километровой полосы местности вдоль государственной границы на суше, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных объектов осуществляется в светлое время суток, на основании разрешения, в остальной части пограничной зоны — с уведомлением подразделений пограничного управления», — сообщили в пресс-службе управления. Для граждан, не проживающих в населенных пунктах пограничной зоны, необходимо оформить пропуск. Кроме этого, всем без исключения охотникам понадобятся документы, удостоверяющие личность. Подать заявления на проведение охоты можно в погрануправление. «В нем должны быть указаны сведения о месте, времени проведения, количестве участников, лице, ответственном за мероприятие», — перечислили необходимые для подачи заявок данные. Перечень населенных пунктов пограничной зоны имеется на сайтах администраций округов и районов Курганской области. Нарушивших режим государственной границы ждет ответственность в рамках закона. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области установлены нулевые нормы на отстрел волков. Зимний учет во время миграции волков не позволил областному департаменту охраны окружающей среды выделить нормы для отстрела хищников.