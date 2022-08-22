Курганцев предупредили о специальных разрешениях для охоты

Курганские охотники должны получить разрешения на охоту в пограничных районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганским охотникам, ведущим промысел в приграничных районах области, необходимо подать заявления для получения пропуска. Об этом рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Охота и рыбалка в пограничной зоне в пределах 5-ти километровой полосы местности вдоль государственной границы на суше, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных объектов осуществляется в светлое время суток, на основании разрешения, в остальной части пограничной зоны — с уведомлением подразделений пограничного управления», — сообщили в пресс-службе управления. Для граждан, не проживающих в населенных пунктах пограничной зоны, необходимо оформить пропуск. Кроме этого, всем без исключения охотникам понадобятся документы, удостоверяющие личность.

Подать заявления на проведение охоты можно в погрануправление. «В нем должны быть указаны сведения о месте, времени проведения, количестве участников, лице, ответственном за мероприятие», — перечислили необходимые для подачи заявок данные. Перечень населенных пунктов пограничной зоны имеется на сайтах администраций округов и районов Курганской области. Нарушивших режим государственной границы ждет ответственность в рамках закона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области установлены нулевые нормы на отстрел волков. Зимний учет во время миграции волков не позволил областному департаменту охраны окружающей среды выделить нормы для отстрела хищников.