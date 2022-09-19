Свердловчанин, выложивший фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», остался безнаказанным

20 сентября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Сергей Новоселич пытался осквернить акцию «Бессмертный полк» в 2020 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Суд прекратил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Тавды (Свердловская область) Сергея Новоселича, который в мае 2020 года загрузил фото Адольфа Гитлера на сайт движения «Бессмертный полк», где публикуют портреты участников Великой Отечественной войны. Информация подтверждается документами Свердловского областного суда. «Прекратить уголовное дело в отношении Новоселича, обвиняемого в [реабилитации нацизма], в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении <…> отменить», — говорится в постановлении суда. При задержании у Новоселича забирали памятный значок фашистского Третьего рейха «10 лет Вермахта», а также ремень и фуражку с нацистской символикой. Значок силовики уничтожили, а элементы одежды вернули Новоселичу, предварительно стерев с них противозаконные знаки. Молодой человек 5 мая 2020 года загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, подписав ее именем другого человека. Считается, что тяжесть этого преступления небольшая, после прошествия двух лет после его совершения уголовное преследование необходимо прекратить, если суд не успел вынести приговор. В реабилитации нацизма обвиняли и другого свердловчанина, решившего опубликовать фотографию Гитлера. Молодым человеком заинтересовались силовики, которые доставили его в суд. Екатеринбуржцу грозит до трех лет колонии.

Суд прекратил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Тавды (Свердловская область) Сергея Новоселича, который в мае 2020 года загрузил фото Адольфа Гитлера на сайт движения «Бессмертный полк», где публикуют портреты участников Великой Отечественной войны. Информация подтверждается документами Свердловского областного суда. «Прекратить уголовное дело в отношении Новоселича, обвиняемого в [реабилитации нацизма], в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении <…> отменить», — говорится в постановлении суда. При задержании у Новоселича забирали памятный значок фашистского Третьего рейха «10 лет Вермахта», а также ремень и фуражку с нацистской символикой. Значок силовики уничтожили, а элементы одежды вернули Новоселичу, предварительно стерев с них противозаконные знаки. Молодой человек 5 мая 2020 года загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, подписав ее именем другого человека. Считается, что тяжесть этого преступления небольшая, после прошествия двух лет после его совершения уголовное преследование необходимо прекратить, если суд не успел вынести приговор. В реабилитации нацизма обвиняли и другого свердловчанина, решившего опубликовать фотографию Гитлера. Молодым человеком заинтересовались силовики, которые доставили его в суд. Екатеринбуржцу грозит до трех лет колонии.