Следователи вызвали на допрос мать 18-летнего екатеринбуржца, умирающего без лекарства

После вмешательства главы Следственного комитета Бастрыкина дело Дмитрия Филипьева сдвинулось с мертвой точки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи вызвали на допрос мать 18-летнего екатеринбуржца Дмитрия Филипьева, у которого стоит диагноз спинальная мышечная атрофия. Внимание на проблему юноши, который остался без лекарства, обратили только после вмешательства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU рассказала представитель семьи, юрист Дина Латыпова.

«Мать вызвали на допрос в следственный комитет Екатеринбурга. Ранее мы писали заявление в СК о возбуждении уголовного дела в отношении главного внештатного невролога Свердловской области — господина Алашеева, который отказывал в лечении. Но наше заявление почему-то передали в прокуратуру и уже не в виде заявления о возбуждении уголовного дела, а в виде обращения. В общем, концов мы до сих пор найти не можем. Поэтому вынуждены были обратиться к Бастрыкину», — рассказывает Латыпова.

У Дмитрия стоит диагноз спинальная мышечная атрофия — это тяжелое генетическое заболевание, из-за которого он медленно и мучительно умирает. До того как ему исполнилось 18 лет, необходимый по жизненным показаниям препарат «Эврисди» (Рисдиплам), который способен остановить прогресс заболевания, назначали в детской поликлинике. Покупку этого препарата обеспечивал фонд «Круг добра», основанный президентом РФ Владимиром Путиным.

После достижения совершеннолетия лекарства людям с инвалидностью должны покупать уже местные министерства здравоохранения, объясняет юрист. Мать юноши Наталья Филипьев в разговоре с URA.RU рассказала, что сын не принимает лекарство с 23 января 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль историю Дмитрия Филипьева. Через несколько дней после его вмешательства в областном минздраве согласились купить жизненно необходимое лекарство екатеринбуржцу с инвалидностью.