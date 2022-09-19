Главе СПЧ Фадееву покажут гордость УФСИН ХМАО

Главе СПЧ Фадееву покажут новый исправительный центр в Сургуте

Главе СПЧ Валерию Фадееву покажут недавно открывшийся исправительный центр в Сургут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву во время поездки в Сургут (ХМАО) покажут новый исправительный центр. Это учреждение, где заключенные, отбывающие наказание за преступления небольшой тяжести, имеют возможность работать и жить вне стен исправительных колонии. Об этом URA.RU сообщила югорский омбудсмен Наталья Стребкова.

У Валерия Фадеева большой срез по работе с исправительным центром УФСИН, где осужденные имеют более смягчающие условия пребывания и наказания. Ну, а по пути мы будем посещать медвытрезвитель и две исправительные колонии, в том числе. Будет проведен большой круглый стол с общественниками по разным вопросам и большой круглый стол по ресоциализации осужденных», — рассказала Стребкова.

Мероприятия, связанные с посещением исправительных учреждений, запланированы у главы СПЧ на 21 сентября. А 20 сентября он проведет встречу с представителями общественной палаты ХМАО. Югорские общественники расскажут Фадееву о развитии гражданского общества в ХМАО, а затем они пообщаются в формате свободной дискуссии.

Ранее URA.RU уже сообщало об официальном визите в Югру главы СПЧ. Он пробудет в регионе несколько дней.