Свердловчанин, который сжег начальника из-за зарплаты, отправлен в колонию

20 сентября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Алексей Бояркин сжег шефа, недополучив от него 80 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Бояркин, который поджег начальника пилорамы из-за не отданной зарплаты, приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Бояркина Алексея Владимировича суд признал виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале суда. Бояркин проведет срок в колонии строгого режима. Бояркин, работавший на пилораме, в марте 2021 года облил бензином дверь и крыльцо рабочего дома, где сидел начальник. Когда он вышел, Бояркин поджег жидкость, из-за чего одежда жертвы загорелась. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер от получения ожогов 80% тела. Сам Бояркин отрицал свою вину, пытаясь доказать суду, что не собирался убивать мужчину, а хотел лишь напугать. Поводом для конфликта послужили 80 тысяч рублей, которые Бояркин недополучил от шефа.

Житель Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Бояркин, который поджег начальника пилорамы из-за не отданной зарплаты, приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Бояркина Алексея Владимировича суд признал виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале суда. Бояркин проведет срок в колонии строгого режима. Бояркин, работавший на пилораме, в марте 2021 года облил бензином дверь и крыльцо рабочего дома, где сидел начальник. Когда он вышел, Бояркин поджег жидкость, из-за чего одежда жертвы загорелась. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер от получения ожогов 80% тела. Сам Бояркин отрицал свою вину, пытаясь доказать суду, что не собирался убивать мужчину, а хотел лишь напугать. Поводом для конфликта послужили 80 тысяч рублей, которые Бояркин недополучил от шефа.