Свердловчанин, который сжег начальника из-за зарплаты, отправлен в колонию

Житель Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Бояркин, который поджег начальника пилорамы из-за не отданной зарплаты, приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Бояркина Алексея Владимировича суд признал виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале суда. Бояркин проведет срок в колонии строгого режима.
Бояркин, работавший на пилораме, в марте 2021 года облил бензином дверь и крыльцо рабочего дома, где сидел начальник. Когда он вышел, Бояркин поджег жидкость, из-за чего одежда жертвы загорелась. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер от получения ожогов 80% тела. Сам Бояркин отрицал свою вину, пытаясь доказать суду, что не собирался убивать мужчину, а хотел лишь напугать. Поводом для конфликта послужили 80 тысяч рублей, которые Бояркин недополучил от шефа.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo