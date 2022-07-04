В Екатеринбурге начался суд над мужчиной, который сжег начальника

04 июля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Бояркин свою вину не признает Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге начали судить 46-летнего водителя Алексея Бояркина, который поджег своего начальника. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, сославшись на то, что убивать мужчину умысла не было. Бояркину Алексею Владимировичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. „д“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщили в ведомстве. Статья связана с убийством, совершенным с особой жестокостью и общеопасным способом. Поводом к преступлению стала не выплаченная вовремя зарплата. Бояркин облил бензином дверь и крыльцо жилого строения, где находился владелец пилорамы, на которого он работал. Часть жидкости попала на одежду бизнесмена. Мужчина получил обширные ожоги — более 87% всего тела, и скончался в больнице в тот же день. В ходе психолого-психиатрической экспертизы Алексей Бояркин был признан вменяемым. Ранее URA.RU сообщало, что житель Верхней Пышмы сжег собственного отца в машине. Также в Екатеринбурге неизвестный на территории санатория «Лесная сказка» поджег дом с семьей внутри. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге начали судить 46-летнего водителя Алексея Бояркина, который поджег своего начальника. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, сославшись на то, что убивать мужчину умысла не было. Бояркину Алексею Владимировичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. „д“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщили в ведомстве. Статья связана с убийством, совершенным с особой жестокостью и общеопасным способом. Поводом к преступлению стала не выплаченная вовремя зарплата. Бояркин облил бензином дверь и крыльцо жилого строения, где находился владелец пилорамы, на которого он работал. Часть жидкости попала на одежду бизнесмена. Мужчина получил обширные ожоги — более 87% всего тела, и скончался в больнице в тот же день. В ходе психолого-психиатрической экспертизы Алексей Бояркин был признан вменяемым. Ранее URA.RU сообщало, что житель Верхней Пышмы сжег собственного отца в машине. Также в Екатеринбурге неизвестный на территории санатория «Лесная сказка» поджег дом с семьей внутри.