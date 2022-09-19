В Перми начинается новый этап в деле Тимура Бекмансурова

Пермский краевой суд начинает допрос свидетелей по делу о стрельбе в ПГНИУ

20 сентября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

С 26 сентября суд начнет заслушивать показания свидетелей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском краевом суде завершился процесс допроса потерпевших по делу о нападении на Пермский госуниверситет (ПГНИУ). С 26 сентября суд начнет заслушивать показания свидетелей по уголовному делу, передает корреспондент URA.RU из зала суда. В годовщину трагедии в суде дали показания студент 2 курса геологического факультета вуза Алексей Донцов и сотрудник ПГНИУ Вадим Гатауллин. Во время атаки на университет Донцов находился в аудитории восьмого корпуса на втором этаже вуза. «В аудитории вместе со мной находилось около 100 человек. Кто-то из моих однокурсников, сидящих у окна сказал, что в наш корпус направляется вооруженный человек, были слышны хлопки. Кто-то из однокурсников предложил выпрыгивать из окон, поскольку у нас не было ключа и мы не могли закрыться в аудитории. Я выпрыгнул из окна аудитории вместе с другими студентами, затем поднялся, вызвал такси и самостоятельно уехал домой. Как выяснилось позже, у меня была разорвана дельтавидная связка», — сказал Донцов. По словам Гатауллина, о стрельбе, начавшейся на территории кампуса, он узнал от коллеги. «Мы вместе с коллегам закрылись в кабинетах. Мы практически во время стрельбы поняли, что это [нападавший] наш студент, обучающийся на юридическом факультете. Это было ясно из переписки [с коллегами]», — пояснил Гатауллин суду. Он также рассказал о материальном ущербе, который был причинен вузу в результате стрельбы. Кроме этого, суд посредством видеоконференцсвязи допросил жительницу Гремячинска Назию Смирнову. Пенсионерка ранее заявила в суд ходатайство, в котором попросила суд признать ее потерпевшей по делу. Женщина пояснила, что потерпевшим являлся ее муж, но в августе он скончался. Вооруженное нападение было совершено на ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В совершении преступлений обвиняется Тимур Бекмансуров. Свою вину подсудимый полностью признал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском краевом суде завершился процесс допроса потерпевших по делу о нападении на Пермский госуниверситет (ПГНИУ). С 26 сентября суд начнет заслушивать показания свидетелей по уголовному делу, передает корреспондент URA.RU из зала суда. В годовщину трагедии в суде дали показания студент 2 курса геологического факультета вуза Алексей Донцов и сотрудник ПГНИУ Вадим Гатауллин. Во время атаки на университет Донцов находился в аудитории восьмого корпуса на втором этаже вуза. «В аудитории вместе со мной находилось около 100 человек. Кто-то из моих однокурсников, сидящих у окна сказал, что в наш корпус направляется вооруженный человек, были слышны хлопки. Кто-то из однокурсников предложил выпрыгивать из окон, поскольку у нас не было ключа и мы не могли закрыться в аудитории. Я выпрыгнул из окна аудитории вместе с другими студентами, затем поднялся, вызвал такси и самостоятельно уехал домой. Как выяснилось позже, у меня была разорвана дельтавидная связка», — сказал Донцов. По словам Гатауллина, о стрельбе, начавшейся на территории кампуса, он узнал от коллеги. «Мы вместе с коллегам закрылись в кабинетах. Мы практически во время стрельбы поняли, что это [нападавший] наш студент, обучающийся на юридическом факультете. Это было ясно из переписки [с коллегами]», — пояснил Гатауллин суду. Он также рассказал о материальном ущербе, который был причинен вузу в результате стрельбы. Кроме этого, суд посредством видеоконференцсвязи допросил жительницу Гремячинска Назию Смирнову. Пенсионерка ранее заявила в суд ходатайство, в котором попросила суд признать ее потерпевшей по делу. Женщина пояснила, что потерпевшим являлся ее муж, но в августе он скончался. Вооруженное нападение было совершено на ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В совершении преступлений обвиняется Тимур Бекмансуров. Свою вину подсудимый полностью признал.