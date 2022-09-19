19 сентября 2022

Тюменских грибников предупредили о лесе, который кишит змеями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
О змеях, заполонивших лес у тюменской деревни, сообщили в тематической группе Фото:

Лес в районе деревни Железный перебор (Тюменский район Тюменской области) заполонили ядовитые змеи. Об опасности грибников в социальных сетях предупредила жительница Тюмени Екатерина Абашина.

«Лес змеями кишит! Этот выход за грибами в этом году однозначно был последний!» — написала Екатерина Абашина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка сняла видео в лесу у деревни Железный перебор (Тюменский район). Сначала она запечатлела ужа, но чуть позже встретила и гадюку.

Ранее URA.RU писало, что помимо змей опасность для грибников представляют и дикие животные. Так, в лесах были замечены рысь и медведь.

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Лес в районе деревни Железный перебор (Тюменский район Тюменской области) заполонили ядовитые змеи. Об опасности грибников в социальных сетях предупредила жительница Тюмени Екатерина Абашина. «Лес змеями кишит! Этот выход за грибами в этом году однозначно был последний!» — написала Екатерина Абашина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Девушка сняла видео в лесу у деревни Железный перебор (Тюменский район). Сначала она запечатлела ужа, но чуть позже встретила и гадюку. Ранее URA.RU писало, что помимо змей опасность для грибников представляют и дикие животные. Так, в лесах были замечены рысь и медведь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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