Тюменских грибников предупредили о лесе, который кишит змеями. Видео

20 сентября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

О змеях, заполонивших лес у тюменской деревни, сообщили в тематической группе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лес в районе деревни Железный перебор (Тюменский район Тюменской области) заполонили ядовитые змеи. Об опасности грибников в социальных сетях предупредила жительница Тюмени Екатерина Абашина. «Лес змеями кишит! Этот выход за грибами в этом году однозначно был последний!» — написала Екатерина Абашина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Девушка сняла видео в лесу у деревни Железный перебор (Тюменский район). Сначала она запечатлела ужа, но чуть позже встретила и гадюку. Ранее URA.RU писало, что помимо змей опасность для грибников представляют и дикие животные. Так, в лесах были замечены рысь и медведь.

Лес в районе деревни Железный перебор (Тюменский район Тюменской области) заполонили ядовитые змеи. Об опасности грибников в социальных сетях предупредила жительница Тюмени Екатерина Абашина. «Лес змеями кишит! Этот выход за грибами в этом году однозначно был последний!» — написала Екатерина Абашина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Девушка сняла видео в лесу у деревни Железный перебор (Тюменский район). Сначала она запечатлела ужа, но чуть позже встретила и гадюку. Ранее URA.RU писало, что помимо змей опасность для грибников представляют и дикие животные. Так, в лесах были замечены рысь и медведь.