Лес в районе деревни Железный перебор (Тюменский район Тюменской области) заполонили ядовитые змеи. Об опасности грибников в социальных сетях предупредила жительница Тюмени Екатерина Абашина.
«Лес змеями кишит! Этот выход за грибами в этом году однозначно был последний!» — написала Екатерина Абашина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Девушка сняла видео в лесу у деревни Железный перебор (Тюменский район). Сначала она запечатлела ужа, но чуть позже встретила и гадюку.
Ранее URA.RU писало, что помимо змей опасность для грибников представляют и дикие животные. Так, в лесах были замечены рысь и медведь.
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