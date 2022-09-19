Губернатор Артюхов поздравил строителей ЯНАО

Губернатор отметил высокий профессионализм сотрудников и слаженность работы службы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников окружного государственного строительного надзора с юбилеем. Как сообщается на официальном сайте правительства, губернатор отметил высокий профессионализм сотрудников и слаженность работы службы.

«Вы — часть нашей большой строительной семьи. Радует, что в последние годы этот механизм начинает работать слажено. Мы живем во времена, когда в регионе одновременно строится рекордное количество объектов, настолько интересно участвовать в этом созидании, когда весь Ямал растет. И вы к этому имеете самое непосредственное отношение. У нас общая цель — Ямал должен становиться лучше, теплее и краше. Спасибо вам за работу!», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

Руководитель округа наградил почетными грамотами двух специалистов. Также заместителю начальника управления осуществления надзора по городам Салехард и Лабытнанги, Приуральскому, Ямальскому и Шурышкарскому районам Марине Акимовой было присвоено звание «Заслуженный работник органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа».

«Сейчас на Ямале в пяти территориальных подразделениях ведомства служит 80 специалистов. Их задача — контролировать ход строительных работ и соблюдение законодательства на всех этапах: от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию. Сотрудниками ведомства ежегодно ведется надзор на 800 строящихся объектах», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что губернатор Артюхов присвоил почетные звания жителям ЯНАО. Звание заслуженного строителя округа получил начальник управления службы государственного строительного надзора по Надыму и Надымскому району Александр Фесенко.