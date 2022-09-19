Курганский губернатор провалился в федеральном рейтинге

Губернатор Вадим Шумков занял 74-е место в рейтинге активности глав в соцсетях

Вадим Шумков занял 74-е место в рейтинге, который составило АПЭК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провалился в рейтинге активности глав регионов России в социальных сетях, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). За неделю глава региона опустился с 65-й строчки на 74-ю позицию. Данные опубликованы на сайте АПЭК.

«Рейтинг активности глав в социальных сетях за 12—18 сентября. Антилидеры: 74. Вадим Шумков (2,73 балла)», — говорится в рейтинге. На прошлой неделе курганский губернатор занимал 65-е место. В числе аутсайдеров также оказались главы Еврейской автономной области, Чувашской республики, Нижегородской, Новосибирской, Липецкой, Ивановской, Волгоградской областей, республики Коми и Алтайского края.

При составлении рейтинга эксперты оценивают личные аккаунты глав регионов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также telegram. Главы получают баллы за лайки, комментарии, репосты и количество публикаций. Учитывается разнообразие контента, использование мультимедиа и активность аудитории.

В пиар-блоке Шумкова информацию об изменении рейтинга губернатора не комментируют. Ранее в департамент информационной и внутренней политики Курганской области был направлен редакционный запрос. Власти сообщили, что запрашиваемая информация не может быть предоставлена. «Она не относится к информации о работе государственных органов и органов местного самоуправления. Они требуют анализа и оценки их деятельности. И по федеральному законодательству предоставить ее не представляется возможным», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в середине июля Шумков провалился в федеральном рейтинге активности глав регионов России в социальных сетях. При этом он оставался в группе «Средние позиции».