Губернатор Шумков провалился в федеральном рейтинге

Вадим Шумков занял 47 место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков за неделю опустился с 22 на 47 позицию в рейтинге активности глав регионов России в социальных сетях. Результаты опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 11—17 июля. Вадим Шумков — 47 место с 14,70 баллами», — указано в рейтинге АПЭК. Он находится в группе «Средние позиции». На прошлой неделе он занимал 22 строчку.

В рейтинге смотрят активность глав регионов в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассниках», а также мессенджере telegram. Эксперты учитывают количество постов, лайки, комментарии. Также обращают внимание на темы, которые затрагивают губернаторы, рассматривают соотношение негатива и позитива. В своем telegram-канале за прошлую неделю Шумков опубликовал 16 постов.

В департамент внутренней и информационной политики курганской области направлен редакционный запрос по данной теме. На момент публикации ответ не проступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков усилил позиции в российском рейтинге влияния. Он преодолел девять строчек в июньском рейтинге влияния глав субъектов РФ и занял в нем 57 место.