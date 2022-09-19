В Восточном районе Кургана продается торгово-сервисный комплекс «Gaz». Стоимость готового бизнеса составляет более 200 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».
«Продается торгово-сервисный комплекс „Gaz“ с действующим прибыльным бизнесом. Комплекс представляет из себя 2-х и 3-х этажное здание общей площадью 3 400 квадратных метров. В нем располагается автосервис, шоурум, ресторанно-гостиничный комплекс, торговые залы, офисные помещения и технические зоны. Стоимость: 203 000 000 рублей», — указано в объявлении. В здании также находится зона ресепшн, тренажерный зал и две бильярдных комнаты. Рядом большая асфальтированная парковка. Также вместе с комплексом продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров.
В Кургане продается торгово-сервисный комплекс «Gaz» по улице Омская, 82И
Фото: «Циан»
Общая площадь комплекса составляет 3 400 квадратных метров
Фото: «Циан»
В здании находятся автосервис, торговые залы, офисные помещения и технические зоны
Фото: «Циан»
Также в здании находится ресторанно-гостиничный комплекс
Фото: «Циан»
Также в комплексе расположены две бильярдных комнаты и тренажерный зал
Фото: «Циан»
Вместе с автосалоном продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров
Фото: «Циан»
Общая стоимость готового бизнеса составляет 203 млн рублей
Фото: «Циан»
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В Восточном районе Кургана продается торгово-сервисный комплекс «Gaz». Стоимость готового бизнеса составляет более 200 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продается торгово-сервисный комплекс „Gaz“ с действующим прибыльным бизнесом. Комплекс представляет из себя 2-х и 3-х этажное здание общей площадью 3 400 квадратных метров. В нем располагается автосервис, шоурум, ресторанно-гостиничный комплекс, торговые залы, офисные помещения и технические зоны. Стоимость: 203 000 000 рублей», — указано в объявлении. В здании также находится зона ресепшн, тренажерный зал и две бильярдных комнаты. Рядом большая асфальтированная парковка. Также вместе с комплексом продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что предприниматель из Тюмени выставил на продажу земельный участок под строительство гостиницы, кафе и автостоянки.