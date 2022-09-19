19 сентября 2022

В Кургане избавляются от автосалона за 200 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, автобан, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Площадь торгово-сервисного комплекса составляет более 3 тысяч квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Восточном районе Кургана продается торгово-сервисный комплекс «Gaz». Стоимость готового бизнеса составляет более 200 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».

«Продается торгово-сервисный комплекс „Gaz“ с действующим прибыльным бизнесом. Комплекс представляет из себя 2-х и 3-х этажное здание общей площадью 3 400 квадратных метров. В нем располагается автосервис, шоурум, ресторанно-гостиничный комплекс, торговые залы, офисные помещения и технические зоны. Стоимость: 203 000 000 рублей», — указано в объявлении. В здании также находится зона ресепшн, тренажерный зал и две бильярдных комнаты. Рядом большая асфальтированная парковка. Также вместе с комплексом продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что предприниматель из Тюмени выставил на продажу земельный участок под строительство гостиницы, кафе и автостоянки.

В Кургане продается торгово-сервисный комплекс «Gaz» по улице Омская, 82И
Фото:
Общая площадь комплекса составляет 3 400 квадратных метров
Фото:
В здании находятся автосервис, торговые залы, офисные помещения и технические зоны
Фото:
Также в здании находится ресторанно-гостиничный комплекс
Фото:
Также в комплексе расположены две бильярдных комнаты и тренажерный зал
Фото:
Вместе с автосалоном продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров
Фото:
Общая стоимость готового бизнеса составляет 203 млн рублей
Фото:

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В Восточном районе Кургана продается торгово-сервисный комплекс «Gaz». Стоимость готового бизнеса составляет более 200 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продается торгово-сервисный комплекс „Gaz“ с действующим прибыльным бизнесом. Комплекс представляет из себя 2-х и 3-х этажное здание общей площадью 3 400 квадратных метров. В нем располагается автосервис, шоурум, ресторанно-гостиничный комплекс, торговые залы, офисные помещения и технические зоны. Стоимость: 203 000 000 рублей», — указано в объявлении. В здании также находится зона ресепшн, тренажерный зал и две бильярдных комнаты. Рядом большая асфальтированная парковка. Также вместе с комплексом продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что предприниматель из Тюмени выставил на продажу земельный участок под строительство гостиницы, кафе и автостоянки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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