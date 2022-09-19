В Кургане избавляются от автосалона за 200 миллионов рублей. Фото

20 сентября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Площадь торгово-сервисного комплекса составляет более 3 тысяч квадратных метров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Восточном районе Кургана продается торгово-сервисный комплекс «Gaz». Стоимость готового бизнеса составляет более 200 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продается торгово-сервисный комплекс „Gaz“ с действующим прибыльным бизнесом. Комплекс представляет из себя 2-х и 3-х этажное здание общей площадью 3 400 квадратных метров. В нем располагается автосервис, шоурум, ресторанно-гостиничный комплекс, торговые залы, офисные помещения и технические зоны. Стоимость: 203 000 000 рублей», — указано в объявлении. В здании также находится зона ресепшн, тренажерный зал и две бильярдных комнаты. Рядом большая асфальтированная парковка. Также вместе с комплексом продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что предприниматель из Тюмени выставил на продажу земельный участок под строительство гостиницы, кафе и автостоянки. В Кургане продается торгово-сервисный комплекс «Gaz» по улице Омская, 82И Фото: «Циан» Общая площадь комплекса составляет 3 400 квадратных метров Фото: «Циан» В здании находятся автосервис, торговые залы, офисные помещения и технические зоны Фото: «Циан» Также в здании находится ресторанно-гостиничный комплекс Фото: «Циан» Также в комплексе расположены две бильярдных комнаты и тренажерный зал Фото: «Циан» Вместе с автосалоном продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров Фото: «Циан» Общая стоимость готового бизнеса составляет 203 млн рублей Фото: «Циан»

В Восточном районе Кургана продается торгово-сервисный комплекс «Gaz». Стоимость готового бизнеса составляет более 200 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продается торгово-сервисный комплекс „Gaz“ с действующим прибыльным бизнесом. Комплекс представляет из себя 2-х и 3-х этажное здание общей площадью 3 400 квадратных метров. В нем располагается автосервис, шоурум, ресторанно-гостиничный комплекс, торговые залы, офисные помещения и технические зоны. Стоимость: 203 000 000 рублей», — указано в объявлении. В здании также находится зона ресепшн, тренажерный зал и две бильярдных комнаты. Рядом большая асфальтированная парковка. Также вместе с комплексом продается земельный участок общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бизнесмены распродают шиномонтажки, автосервисы и магазины. Также сообщалось, что предприниматель из Тюмени выставил на продажу земельный участок под строительство гостиницы, кафе и автостоянки.