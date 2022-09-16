Тюменский бизнесмен продает землю для строительства гостиницы под Курганом. Скрин

16 сентября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Земельный участок находится на федеральной трассе «Иртыш» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Тюмени Андрей Турок выставил на продажу земельный участок для строительства гостиничного комплекса и кафе под Курганом. Территория площадью около 120 тысяч квадратных метров стоит шесть миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Торги России». «Продается земельный участок на первой линии федеральной дороги Р-254 „Иртыш“, 247 км. Площадь территории составляет 12 га. Виды разрешенного использования: для размещения здания кафе, гостиничного комплекса с мотелем, складов и автостоянки. На участке установлена ТП мощностью 150 кВт. Есть возможность подключения газа. Начальная цена: 6 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Также в объявлении опубликована ссылка на видеопрезентацию имущества. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 октября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана выставили на продажу землю под строительство торгового комплекса. Земельный участок площадью более трех гектар стоит 14,2 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане продается земля под строительство ТЦ между многоэтажками. Земельный участок площадью 12 га находится на 247 км федеральной трассы «Иртыш» под Курганом Скрин с YouTube

Предприниматель из Тюмени Андрей Турок выставил на продажу земельный участок для строительства гостиничного комплекса и кафе под Курганом. Территория площадью около 120 тысяч квадратных метров стоит шесть миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Торги России». «Продается земельный участок на первой линии федеральной дороги Р-254 „Иртыш“, 247 км. Площадь территории составляет 12 га. Виды разрешенного использования: для размещения здания кафе, гостиничного комплекса с мотелем, складов и автостоянки. На участке установлена ТП мощностью 150 кВт. Есть возможность подключения газа. Начальная цена: 6 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Также в объявлении опубликована ссылка на видеопрезентацию имущества. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 октября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана выставили на продажу землю под строительство торгового комплекса. Земельный участок площадью более трех гектар стоит 14,2 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане продается земля под строительство ТЦ между многоэтажками.