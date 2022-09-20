Отоларинголог Зайцев назвал последствия отказа от головных уборов осенью

Отоларинголог Зайцев: отказ от головного убора осенью грозит закончится воспалением головного мозга

21 сентября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Головные уборы осенью помогут избежать несколько воспалений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отказ от ношения шапок и других головных уборов осенью может привести к воспалению пазух и мозга. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «В первую очередь начинается острый ринит. В простонародье это называется насморком. За ним идет воспаление околоносовых пазух, это синусит. Хорошо, если воспаляться гайморовы пазухи, потому что они крупные, но легче проходят. Если воспаляются этмоидальные пазухи, это уже тяжелее. После могут воспалиться лобные пазухи, а за ними уже контакт с головным мозгом и воспаление может перейти туда. И последняя пазуха — синоидальная. Она находится в середине черепа, и если она воспаляется, то вообще дело плохо», — сказал Владимир Зайцев. Врач посоветовал в таких случаях сразу обращаться к медикам, иначе заболевание может стать хроническим. «Люди у нас не особенно терпимы и настроены обращаться в клиники и лечатся сами. Здесь работает фактор упущенного времени. Человек вваливается в состояние риносинусита. Как правило, это гнойные риносинуситы. Если человек упрямится и не идет к доктору, то это уже будет иметь хронический характер», — добавил он. Также могут быть проблемы со слуховым аппаратом, уточнил собеседник агентства. «Воспаление через слуховой проход уходит в среднее ухо за барабанную перепонку. Там возникает нагноение. Это называется острый гнойный средний отит. Если барабанная перепонка порвалась от гнойного процесса самостоятельно, это неплохо, потому что гной вышел наружу. А если не выходит, то гной устремляется на уровень головного мозга, и это уже вторичный отагенный менингит», — заявил Зайцев. Ранее врач Алина Квижинадзе рассказала, чтобы подготовить организм к осени, еще до наступления холодов нужно начать раньше ложиться спать, исключив просмотр телевизора и скроллинг телефона перед сном. Также следует сбалансировать питание, добавив в рацион витаминные фитокомплексы и пряности, а также не забывать про физическую активность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отказ от ношения шапок и других головных уборов осенью может привести к воспалению пазух и мозга. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «В первую очередь начинается острый ринит. В простонародье это называется насморком. За ним идет воспаление околоносовых пазух, это синусит. Хорошо, если воспаляться гайморовы пазухи, потому что они крупные, но легче проходят. Если воспаляются этмоидальные пазухи, это уже тяжелее. После могут воспалиться лобные пазухи, а за ними уже контакт с головным мозгом и воспаление может перейти туда. И последняя пазуха — синоидальная. Она находится в середине черепа, и если она воспаляется, то вообще дело плохо», — сказал Владимир Зайцев. Врач посоветовал в таких случаях сразу обращаться к медикам, иначе заболевание может стать хроническим. «Люди у нас не особенно терпимы и настроены обращаться в клиники и лечатся сами. Здесь работает фактор упущенного времени. Человек вваливается в состояние риносинусита. Как правило, это гнойные риносинуситы. Если человек упрямится и не идет к доктору, то это уже будет иметь хронический характер», — добавил он. Также могут быть проблемы со слуховым аппаратом, уточнил собеседник агентства. «Воспаление через слуховой проход уходит в среднее ухо за барабанную перепонку. Там возникает нагноение. Это называется острый гнойный средний отит. Если барабанная перепонка порвалась от гнойного процесса самостоятельно, это неплохо, потому что гной вышел наружу. А если не выходит, то гной устремляется на уровень головного мозга, и это уже вторичный отагенный менингит», — заявил Зайцев. Ранее врач Алина Квижинадзе рассказала, чтобы подготовить организм к осени, еще до наступления холодов нужно начать раньше ложиться спать, исключив просмотр телевизора и скроллинг телефона перед сном. Также следует сбалансировать питание, добавив в рацион витаминные фитокомплексы и пряности, а также не забывать про физическую активность.